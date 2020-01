Nicole Block y su impactante relato sobre la bulimia: "estuve a punto de morir".

Nicole Block se hizo conocida por su personaje "Piki Piki" en "El Camionero" de TVN y luego se cambió a Mega para incorporarse al elenco de "Tranquilo Papá" en 2017. Pero decidió alejarse de la televisión y concentrarse, por ese entonces, en su relación con el hijo de Delfina Guzmán, Juan Cristóbal Meza, con quien contrajo matrimonio el 2018.

Tras el enlace, la pareja decidió ir a probar suerte a Estados Unidos, pero ahí ya no pudo más con sus trastornos alimenticios. La actriz había lidiado por más de 23 años con la bulimia y la anorexia y ya había alcanzando 40 kilos, por lo que en ese momento decidió pedir ayuda y acudió al Centro Rosewood, en Santa Mónica.

"Estuve a punto de morir. Estaba todo el día en cama viendo televisión. Mi conclusión fue que te quieres ver tan frágil para que nadie te haga daño", señaló Block en Bienvenidos.

Además, la actriz responsabilizó a sus padres de su trastorno, ya que nunca se dieron cuenta de la enfermedad que ella tenía, "mis papás fueron negligentes en el sentido de la alimentación. Mi mamá no me amamantó, no me enviaba colación (al colegio) y me comía un 'atracón'. Estaba muy sola en la casa".

Nicole Block señaló que la anorexia apareció a los 15 años y la bulimia a los 23. La periodista Mirna Schindler preguntó si es que su enfermedad tenía relación con la imagen que ella quería proyectar, a lo que ella dijo que "la imagen no es lo más importante, ya que esto parte por un trauma, una violación, etc".

También agregó que durante el período más crítico de su enfermedad no tenía tiempo para nada porque "pasaba todo el día comiendo y vomitando" que tenía técnicas para ocultar su trastorno y que no asistía a reuniones sociales por la obligación de comer.

Finalmente, Nicole Block contó que ahora está sana, pero el peligro de recaer sigue latente. Además, fue consultada por su relación con Juan Cristóbal Meza, de quien se separó hace algunos meses: "mi relación con él la explico como la de un pajarito con su alita rota. Tú tomas a un pajarito, le curas su alita y, en vez de dejarla volar, la dejas encerrada en una jaulita".