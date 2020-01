"Asco que normalicen eso": cuestionada escena de la nocturna de Mega generó intenso debate sobre el consentimiento sexual

Este miércoles se emitió un nuevo capítulo de “100 días para enamorarse”. En esta oportunidad, la nocturna de Mega causó gran polémica en redes sociales. ¿La razón? una escena protagonizada por Diego Muñoz y María Elena Swett.

Y es que el episodio recreó un “remember” de esta pareja, rompiendo el trato por el que comenzó esta trama. No obstante, dicha relación ocurrió mientras la protagonista estaba completamente ebria. Desatando todo un debate en la red social del pajarito.

Si bien no se mostró explícitamente el sexo entre ambos protagonistas, la escena de los dos en la cama -por la mañana- dio a entender que mantuvieron intimidad. Al día siguiente el personaje de Laura (Mane Swett) le mencionó a su ex pareja que no recuerda nada de lo ocurrido, mientras que él le explicó que fue ella quien insistió para acercarse a él.

Por ello, los comentarios no se hicieron esperar. Criticando que se normalice el sexo no consensuado en una producción nacional. Aunque claro, hubo otros tuiteros que consideraron "densa" esta opinión, recalcando que se trata de ficción y no del a vida real.

Revisa algunos de los comentarios:

Porque nadie comenta las actitudes machistas que se presentan en “100 dias para enamorarse”? Recien Pedro se aprovecha de su ex en estado de ebriedad🤦🏻‍♀️ #TeMerecesUnÓscar — Amanda Quiroga (@AmandaQuiroga16) January 30, 2020

NO PUEDO CREER QUE UNA MUNER HAYA ESCRITO ESTA TELESERIE…NO HEMOS AVANZADO NADA…AL TIPO LO PONES CON 3 MINAS ..UNA EMBARAZADA LA PROFE. Y LA ESPOSA EL HUEON WINNER Y A LA ESPOSA PUROS HUEONES PASTELES..Y HACE ALGO Y TODOS LA HUEVEAN..NO HEMOS AVANZADO NADA #TeMerecesUnÓscar — ALEJANDRA BALMACEDA (@alita35) January 30, 2020

Javier además de los 2 charchazos minimo su patá en la raja y callejón oscuro también 😂😂🖕 #TeMerecesUnÓscar — Bárbara Rojas (@tati112026) January 30, 2020

Javier es un claro ejemplo de que no se puede confiar en los hombres jajajaja con las que sale #Temerecesunoscar — Pantera (@beleen_medina) January 30, 2020

Alguien que le avise a la gente grave….que ES UNA COMEDIA…..OSEA ES FICCIÓN !!!

En haber gente amargada wn 🤦🏻‍♀️#TeMerecesUnÓscar — La Caro (@caromadrid) January 30, 2020

Que asco pensar qué hay mil weones haciendo lo mismo que Javier #TeMerecesUnOscar — Catalina P. Pino (@catalibre1) January 30, 2020

Ay que lindo tener relaciones sexuales con una persona que esta completamente cura, asco que normalicen eso. #TeMerecesUnOscar — coni (@lovesjoemi) January 30, 2020