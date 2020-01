Ignacia Michelson descartó reencontrarse con Sargento Rap en "Acapulco Shore": "Como tiene problemas con el alcohol..."

El 8 de febrero, Ignacia Michelson comenzará con las grabaciones de la séptima temporada del reality Acapulco Shore, transmitido por las pantallas de MTV. Se trata del segundo encierro de la modelo, quien saltó a la fama tras su participación en Resistiré, en donde formó una polémica pareja con el músico mexicano Sargento Rap.

"Tomé la noticia de la mejor manera. Es algo que tenía en la mente desde que hice el primer programa, sabía que me iban a llamar a Acapulco por mi personalidad, mi locura, por mi forma de ser. Además, me gusta mucho el ambiente que hay en el reality", contó a La Cuarta, tras ser consultada por su reacción al quedar seleccionada.

Ignacia Michelson tuvo que hacer un casting para ingresar, pero también contó con la ayuda de Manelyk González. La mexicana la recomendó para el programa en el que ella misma ha participado en temporadas anteriores. "Igual tuve que hacer la selección por videollamada", aclaró.

Pero a semanas del nuevo ciclo, ya hay algunos rumores en torno a la llegada de la chilena al reality. Estos tienen que ver con el posible ingreso de Sargento Rap, con quien ya se presume que podrían haber algún remember. Sin embargo, la modelo descartó la posibilidad completamente.

"Es falso, Sargento no puede ingresar, ya que como tiene problemas con el alcohol no lo pueden controlar. Además, solo seremos dos mujeres nuevas en el clan, ya que se mantendrán los mismos hombres. A todo esto, seré la primera mujer no mexicana en entrar al reality", señaló.

Recordemos que por estos días, Ignacia Michelson ha sido vinculada con la expareja de Fernanda Figueroa, Roberto 'Rupert' Frigerio. "Nos estamos conociendo, de momento hay algo más que una amistad, pero nada serio. Tenemos mil cosas en común, gustos y amigos", contó sobre su nuevo galán.

