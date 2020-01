Viralizan momento de furia de Pablo Chill-E: insultó al público y abandonó el escenario en Mejillones

Un controvertido momento empaña la carrera de Pablo Chill-E. Y es que este jueves por la noche el referente del trap en el país terminó abruptamente un show. ¿La razón? uno de los asistentes lanzó una botella de agua al público, desatando la ira del oriundo de Puente Alto.

Todo ocurrió en Mejillones, comuna hasta la que se dirigió el cantante para realizar el mencionado recital.

No obstante y tal como muestran los registros viralizados en redes sociales, Chill-E emplazó al público luego de recibir el proyectil.

A punta de garabatos, el artista invitó a “respetar” a los músicos, pero tal fue su ofuscación que decidió retirarse del escenario y no volver a subir.

Asi que quedo la fox en el "lindo" show organizado por la muni de #mejillones la wea flayte #Antofagasta pic.twitter.com/Fj7WEDURE0 — Rodrigo Quintana (@rodrigoqanf) January 31, 2020

Según informó BioBío, desde la municipalidad afirmaron que la voz de “Facts” sólo tocó cuatro canciones antes del impasse. Asimismo agregaron que no planean tomar acciones legales en su contra por incumplir el contrario.

Aquel evento tenía entrada liberada y se realizó en la Explanada Polideportivo. Durante la noche también se presentó Ernesto Belloni, “El Poeta” y la Sonora Barón.

Finalmente en horas de esta tarde Pablo Chill-E se refirió a la polémica en su cuenta de Instagram. “Disculpen ayer por no haber terminado el show, pero son normas de seguridad y de respeto también. Y al hu… que me tiró la botella me lo paso por el pi… un beso, bendiciones gente”, dijo el artista a través de una Storie.

