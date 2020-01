Redes sociales aplaudieron comentario de Guarello en T13: "a Jorge no lo mató el fútbol, lo mató carabineros"

Este jueves Juan Cristóbal Guarello se convirtió en tendencia en la red social del pajarito. ¿La razón? un comentario político durante su participación en el noticiero central de Canal 13.

Y es que el periodista no tuvo reparos en referirse a la muerte de Jorge Mora; hincha de Colo Colo quien falleció este martes tras ser atropellado por el cabo 1 de Carabineros, Carlos Martínez.

Durante su participación en el citado espacio, el comentarista fue lapidario. "La sensibilidad de la gente que está vinculada al fútbol, de los hinchas, está muy afectada por esta tragedia que ocurrió el día martes”, partió diciendo Guarello.

"Pero evidentemente a él, a este muchacho a Jorge Mora, no lo mató el fútbol, lo mató un carabinero, lamentablemente, la tragedia de Chile que no sale de ahí, no salimos de ahí, qué terrible", sentenció el comunicador.

Guarello lo hace otra vez… Durante el bloque deportivo, Juan Cristóbal Guarello no desaprovechó la oportunidad y se refirió a lo ocurrido el martes con la muerte del hincha de Colo Colo: “Al hincha (Jorge Mora) no lo mató el fútbol, lo mató Carabineros, lamentablemente.” pic.twitter.com/gI6FkZQyzu — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) January 31, 2020

Con todo, aquel acto hizo reaccionar a los televidentes en redes sociales, quienes aplaudieron la valentía de Guarello en la casa televisiva de Luksic. Aún así, hubo otros usuariosque criticaron dicha actitud. Aludiendo a que su comentario más que unir al país, contribuyó a separarlo.

