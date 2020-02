Disney Plus se robó las miradas en el Super Bowl: presentó el teaser de "Loki", "WandaVision" y "The Falcon and the Winter Soldier"

El Super Bowl de este año tuvo momentos tan extraños como memorables. Ya hicimos un recuento de los anuncios más interesantes para la comunidad. Pero Disney Plus se encargó de regalarnos una sorpresa absolutamente inesperada.

Así, de la nada y en la recta final del evento se lanzó el promocional "Big Game", ahora también disponible en YouTube. Donde en tan solo 30 segundos se las arreglaron para regalarnos un avance triple.

Ya que aquí podemos ver por fin las primeras escenas de las series exclusivas de Marvel. Las que formarán parte del MCU, y que se transmitirán en exclusiva por Disney Plus.

Estamos hablando de "Loki"; "WandaVision", y "The Falcon and the Winter Soldier". Que aquí muestran por fin sus primeras secuencias:

Por desgracia el reparto de presencia no es muy equilibrado. De hecho, la gran mayoría de las escenas que vemos aquí pertenecen a "WandaVision".

Pero hay varios detalles muy interesantes. Ya que podemos confirmar el abordaje de la serie, al parecer muy inspirada en The Vision, de Tom King. Pero con Scarlet Witch en un rol central. En donde incluso la vemos con su traje clásico de los cómics.

"The Falcon and the Winter Soldier" parece que nos confirma el regreso del Barón Zemo como villano. Aunque es imposible distinguir de qué se tratará la trama. Mientras que Loki hace presencia con sólo una escena y una línea de diálogo.

No hay fechas fijadas para el estreno, no hay más detalles. Sólo la exhibición de este breve adelanto. Y fue suficiente para captar nuestra atención.

Sigue leyendo