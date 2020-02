Esposa del Huaso Filomeno tras funa en Chillán: “Le han escrito que es un degenerado"

Esta mañana Roger Jara, más conocido como el “Huaso Filomeno”, asistió a “Bienvenidos” para relatar la funa vivida el pasado viernes en el Festival Nacional del Folclor de Chillán.

En la instancia, el humorista relató el complejo momento sobre el escenario. Indicando que decidió bajarse tras recibir insultos, pifias e incluso piedras por parte del público.

“Yo partí cantando rancheras, pero en ningún momento hubo una conexión con el público. Eran las 11 de la noche y mientras escuchaba a los manifestantes les dije ‘déjenme trabajar, yo llevo el pan a mi casa y si alguno quiere subirse al escenario para exponer sus demandas lo puede hacer’, pero mientras yo actuaba me lanzaron dos piedras, a la tercera decidí irme”, afirmó Jara sobre los 15 minutos que alcanzó a estar enfrente de los asistentes al show.

“Uno se quiebra por no poder hacer tu trabajo, pero no me volvería a subir a un escenario si hay una protesta como ésta. Yo le trato de dar alegría a la gente pero mi público no está en redes sociales, es otro público el mío, la gente de campo, gente humilde”, aseguró ante el panel de Canal 13.

Huaso Filomeno tras funa en Festival de Chillán: "no me volvería a subir a un escenario si hay una protesta" El humorista relató en "Bienvenidos" los difíciles minutos que vivió durante su rutina en la capital del Ñuble y que la manifestaciones no dejaron actuar a artistas como Gloria Simonetti.

Posteriormente la mañana se tornó mucho más emotiva. Y es que su esposa fue contactada telefónicamente para hablar sobre las sensaciones tras la funa.

“Yo soy Ivonne, la señora de Roger, la señora de la persona que está detrás del ‘huaso’. Él es la persona más buena del mundo, buen marido, buen compañero, buen padre, buena persona”, partió diciendo, claramente afectada

“Nosotros nunca le hemos hecho daño a nadie. Nosotros trabajamos por nuestra familia. El Roger, el ‘huaso’, no tiene nada que ver con política. Nosotros estamos de acuerdo con las demandas de la gente”, agregó.

Luego, aseveró que todo esto fue muy doloroso para la familia. “Duele cuando la gente dice ‘ah, el huaso facho’. Mi marido y el Roger no tienen nada que ver con política, cuando le dicen misógino eso no puede ser, él ama a sus mujeres”, sentenció Ivonne.

Finalmente, la mujer terminó por hacerle una petición a los televidentes: “Le han escrito que es un degenerado. ¿Cómo decir eso? El ‘huaso’ es uno, pero el que se baja es Roger. Roger no busca hacerle daño. Lo único que pido es que sepan separar a la persona del personaje”.

Sigue leyendo