Revisa los mejores memes que dejó el show de JLo y la lengua de Shakira en el medio tiempo del Super Bowl

Tal como veníamos anunciando, este domingo se vivió la versión 2020 del Super Bowl. Evento cuyo medio tiempo estuvo marcado por las actuaciones de Shakira y Jennifer López, quienes invitaron a Bad Bunny y J Balvin al escenario.

En este contexto, lo que no podía faltar fueron las reacciones en redes sociales. Y es que la presentación de ambas figuras hizo arder Twitter, convirtiendo los nombres de las latinas en trending topic.

Momentos como el curioso movimiento de lengua de la colombiana o la bandera de plumas de “La diva del Bronx” no pasaron desapercibidas. Aunque también hubo tiempo para felicitaciones y comentarios positivos en la red social del pajarito.

shakira when she just did the tongue thing to the camera #PepsiHalftime pic.twitter.com/Z2kCvSe8pM

— BenGilligan (@BenGill27718521) February 3, 2020