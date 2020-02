"Estallido en Mucho Gusto": Así fue el round entre Daniel Alcaíno y Diana Bolocco por las manifestaciones sociales que sacó chispas

Yerko Puchento está de regreso, y es que con su nuevo show sin censura "Yerko Clandestino" hace un repaso de la actualidad nacional, los políticos, la crisis social y las manifestaciones que se han dado tras el estallido social.

Esta fue la razón por la que el actor Daniel Alcaíno fue invitado al matinal de Mega, para que promocionara su espectáculo y también recordara los momentos más recordados de su paso por Vértigo en Canal 13, programa donde trabajó junto a Diana Bolocco.

Fue en esa conversación cuando comenzaron a analizar los efectos del estallido social en Chile y empezó una acalorado debate entre el comediante y la animadora:

Mega

Daniel Alcaíno: "Si tú ves en las calles, las grandes cadenas han sido dañadas, como McDonalds, Kentucky…"

Diana Bolocco: No, no fíjate (…) también otro tipo de gente (se ha visto afectada), que tiene negocios familiares. Esa violencia le ha tocado a todos.

Daniel Alcaíno: "No, eso no es así. Yo lo he visto".

Diana Bolocco: "Mira, nosotros llevamos un tiempo cubriendo este tema y hemos estado en la calle conversando con las personas afectada".

Daniel Alcaíno: "No fueron 30 pesos, fueron 30 años y ese descontento está ahí".No lo justifico, pero la violencia surge como una cosa que está en el ambiente. Es parte de, y así el pueblo lo ha decidido. Y las fuerzas policial también ha sido muy abusivo, hay violaciones a los DD.HH.

Diana Bolocco: "Pero la violencia es de ambos lados".

Daniel Alcaíno: No, para mí no es violencia de ambos lados. Esto no ha parado, se nos aplicó toque de queda. ¿Después de haber tenido dictadura? Es una afrenta contra el pueblo, una falta de respeto, un abuso. Como negar los informes (sobre violaciones a los derechos humanos)".

Diana Bolocco: "Y para ti, ¿cuál es la solución?".

Daniel Alcaíno: "¡Que se vayan todos! Que renuncien. Hay muchas organizaciones que se están reuniendo y están pidiendo una nueva Constitución. Va a ser doloroso para todos, va a doler, va a pasar ese momento y en algún momento nos volveremos a juntar y a conversar como país. Siento que (el gobierno) coarta todo el movimiento, pero la más coherente de este gobierno es Cecilia Morel, que ahora la dejaron en modo avión cuando dijo que había que repartir los privilegios".

El comediante terminó agregando que "a lo mejor suena odioso todo lo que digo. He salido a las marchas todos los días y la frase 'la violencia es violencia venga de donde venga' es facho. Es una pelea de pobres contra pobres, porque los Carabineros son gente pobre".