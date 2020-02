Fran García Huidobro asegura que TVN no autorizó a Chiqui Aguayo a ir a Viña

Ya quedan muy pocos días para una nueva versión del Festival de Viña de Mar y los canales ya se están preparando para lo que será la cobertura del certamen, la cual será mucho más austera debido a la contingencia nacional producto del estallido social en Chile.

Es por eso que en la emisión del capítulo de este lunes en "Sigamos de largo" de Canal 13, Francisca García Huidobro deslizó una situación que la tiene bastante molesta: Chiqui Aguayo no irá al programa satélite de Viña del Mar.

La animadora comenzó explicando que, por cada canal, van dos rostros. Lo que quedó traducido en Karen Doggenweiler y Gino Costa por TVN, y Francisca García Huidobro junto a Raquel Argandoña por Canal 13.

Pero la "Dama de Hierro" extrañó a alguien más en este grupo de rostros señalando "¿y la Chiqui?…y lo voy a decir ahora y no me importa nada la unión y alianza entre Canal 13 y TVN. Fueron ellos quienes no autorizaron a Chiqui Aguayo a ir al programa satélite de Viña".

La comendiante se refirió al tema y, en su estilo, respondió " yo no tengo idea por qué (risas), yo no conozco a los ejecutivos. O sea sí los conozco, pero pienso que me estaban ayudando y cuidando para que no vaya con mi hija, o sea pienso que pensaron en mi".

Fran García Huidobro finalizó su comentario, diciéndole a Chiqui Aguayo que "vas a ser una gran ausencia en el satélite este año", ya que el año pasado les tocó trabajar juntas con Cristián Sanchez y Mauricio Jürgensen en el espacio festivalero.