Nuevos despidos: Mauricio Jürgensen es desvinculado de Radio Cooperativa

Complicados momentos son los que están viviendo los medios de comunicación estos días tras la ola de despidos en canales de televisión, radios y prensa escrita, siendo los más emblemáticos la salida de los periodistas José Antonio Neme y Felipe Bianchi de Mega, lo que refleja una aguda crisis en la industria en general.

Continúa el viernes negro: José Antonio Neme también fue despedido de Mega El periodista deja la estación del grupo Bethia tras casi seis años de servicio.

Y hoy fue el turno del periodista Mauricio Jürgensen, quien fue despedido de Cooperativa tras siete años trabajando en la radio. El comunicador usó su cuenta de Instagram para despedirse de sus seguidores.

"Hoy cuelgo el micrófono de @cooperativa. Me despidieron, crisis de los medios y bueno, todo lo que ya sabemos. Lo importante es que fueron siete años de una tremenda experiencia, particularmente por Dulce Patri, programa de música chilena que reiventamos y con el que hicimos muchas entrevistas, ciclos de música en vivo y hasta un ñibro del que me siento muy orgulloso. Hubiera querido despedirme al aire, pero no se pudo. El programa sigue con mi voz hasta el jueves y en fin. Gracias a los que escucharon estos años".

Por ahora, Jürgensen sigue concentrado en lo que serán sus presentaciones musicales con Jean Philippe Cretton durante febrero y el programa "El Matinal de los que sobran" con Alejandra Valle y Daniel Stingo.