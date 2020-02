De las calles a la TV: “Sensual Spiderman” se suma a participantes de "Bailando por un sueño"

Se ha convertido en uno de los personajes más populares en las calles y en las redes sociales. Y ahora, hará su debut en televisión. Se trata del “Sensual Spiderman”, el bailarín ecuatoriano que se hizo viral por su particular perfomance disfrazado como el superhéroe de los comics, que se suma a los participantes del estelar "Bailando por un sueño" de Canal 13.

Según trascendió en la estación de Luksic, el bailarín se suma al elenco de participantes pero como personaje, ya que su identidad no será revelada. Incluso, durante la negociación con los productores de Lateral, la productora a cargo de la realización del espacio, mantuvo su disfraz de "Hombre araña".

Consultado por Publimetro, “Sensual Spiderman” comenta que a pesar de ser varias veces tentado para aparecer en televisión, en esta oportunidad aceptó por tratarse de un espacio que le da la posibilidad de ayudar “solo acepte por que se trata de ayuda social”, señaló.

Lo que no es desconocida, es la historia del bailarín que se hizo popular por bailar en los semáforos de Santiago. Se trata de Renato Avilés, un bailarín profesional ecuatoriano de 36 años que llegó a Chile hace más de 15 años.

En 2016, el portal de Radio Biobio, publicó un perfil del hasta entonces fenómeno de las redes sociales, donde cuenta que el enmascarado está con una chilena, con la que tiene un hijo.

Y fue producto de la inestabilidad laboral que decidió bailar en las calles para conseguir dinero. “Sólo teníamos $12 mil, los agarré y me fui a comprar un traje de Spiderman, me conseguí con un amigo un parlante y empecé a probar el personaje. Al principio me iba súper mal, llamaba la atención, pero la gente no colaboraba”, contó en esa oportunidad al medio. Fue así como partió ganando solo 800 pesos diarios por su baile, pero su perseverancia y el apoyo de su mujer, lo hicieron consolidarse en su oficio.

En la actualidad, cuenta con más de 700 mil seguidores en Instagram, incluso se ha convertido en rostro de varias campañas de ayuda social en Chile y otros países de Latinoamerica