Así despidió Michael Douglas a su padre Kirk: "fue duro vivir con la presión de ser su hijo"

“Con una enorme tristeza mis hermanos y yo anunciamos que Kirk Douglas nos dejó hoy a la edad de 103 años”, dijo no menos famoso hijo, Michael, en un comunicado en Instagram.

“Para el mundo, él era una leyenda, un actor de la época dorada del cine que vivió bien hasta sus años dorados, un altruista cuyo compromiso con la justicia y las causas en las que creía estableció un criterio que fuera nuestra aspiración. Pero al final del día, era mi papá. Era un dolor en el culo, vivir con la presión de ser su hijo", sostuvo Michael Douglas.

Kirk Douglas, el atlético actor de mentón hendido que estelarizó decenas de películas como “Spartacus” y “Lust for Life”, falleció el miércoles, anunció su familia. Tenía 103 años.

Douglas, que reinó durante décadas como un inconformista y patriarca de Hollydood, contribuyó a erradicar la lista negra de escritores cuyas carreras fueron arruinadas después de que los acusaran de comunistas en la década de 1950, en los tiempos del apogeo de la comisión Mc Carthy. Dalton Trumbo fue uno de esos guionistas "vetados" por los sectores conservadores en el congreso de los EEUU.

Su gran fuerza y vulnerabilidad subyacente convirtieron al hijo de inmigrantes analfabetas rusos en uno de los grandes astros del siglo XX. Participó en más de 80 películas interpretando diversos papeles, desde Doc Holliday en “Gunfight at the O.K. Corral” hasta Vincent Van Gogh en “Lust for Life”.

El actor trabajó con algunos de los directores más importantes de Hollywood, desde Vincente Minnelli y Billy Wilder hasta Stanley Kubrick y Elia Kazan. Comenzó su carrera en el cenit de los estudios, hace más de 70 años, y la concluyó en una era de mayor diversidad y descentralización a cuyo advenimiento contribuyó el mismo.

Douglas nunca ganó un Premio de la Academia a pesar de que lo nominaron en tres ocasiones por sus papeles en “Champion”, “The Bad and the Beautiful” y “Lust for Life”.

Sin embargo, en 1996, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le concedió un Oscar honorario.

La revista People fue la primera en informar del fallecimiento del artista.