Cómo se gestó la participación de Morandé en el Festival de Río Bueno

Río Bueno se viste de fiesta por cuatro días en cada febrero. La semana riobuenina convoca a todos sus habitantes y turistas a celebrar en un evento que es gratuito y con un show compuesto por bandas locales. En esta última versión, cerca de 80 mil personas presenciaron el show en el Recinto Paperchase Club y ese fue el contexto que enfrentó Kike Morandé cuando se subió al escenario y recibió las pifias e insultos por parte del público.

El animador de “Morandé con Compañía” es invitado año a año a participar de este evento y no cobra ni un solo peso, ya que lo hace de forma voluntaria, tal como lo confirmó el alcalde de Río Bueno Luis Reyes a “Bienvenidos”. “Todos los años tenemos actividades y espectáculos de primer nivel, gratuitos. Durante estos doce años que me ha correspondido ser alcalde, me ha acompañado un muy buen amigo como es el Kike, un riobuenino más. Va siempre de manera voluntaria”, dijo en contacto con el matinal de Canal 13.

Además, el edil dijo que Morandé no es el animador de la semana riobuenina, “Kike cumplió con su compromiso, que solo era presentar a Denise Rosenthal. (Morandé no se molestó) Es un hombre con experiencia, por eso también tomó la decisión. Pero el compromiso de él, insisto, era solo la presentación de Denise Rosenthal. Se dio un espacio dentro de sus vacaciones y es lo que hace normalmente cuando está en Río Bueno”.

Funado: Kike Morandé recibe pifias e insultos en Festival de Río Bueno El animador de Mega tuvo que retirarse del escenario luego de que el público no lograra calmarse. De hecho, no regresó para finalizar su labor.

Y según confirman cercanos al animador de Mega, para el es común subirse al escenario de la semana riobuenina, ya que le tiene cariño a la zona, vacaciona todos los años ahí y lo hace de manera gratuita. De hecho, los días anteriores al evento ya se encontraba en la zona y según comentan las mismas fuentes “estaba tranquilo y feliz de participar una vez más en el evento”.

Sus negocios en la zona

El animador cuenta con un un predio en el sector de Pindaco en Río Bueno y cuenta con millonarias inversiones en los sectores lácteo, hotelero, agrícola-ganadero, de inversiones y comunicaciones, siendo el famoso más emprendedor de la televisión chilena, superando a Don Francisco.

Morandé es uno de los dueños de Lácteos del Sur, una de las empresas más importantes del rubro en el país, además, controla Haras Santa Sara Agrícola Ltda., donde se dedica a la crianza de sus caballos “purasangre”, y el Vivero Santa Sara en Río Bueno, el cual está orientado a la producción y exportación de flores.

A todo esto se suma su participación en la propiedad de Hotel Patagónico Puerto Varas y el control que tiene sobre Inversiones “La Esperanza” e “Inversiones y Rentas Morandé Ltda.”, pero sin duda que el negocio más conocido del animador es la productora de televisión “Kike 21”, creada en 2001, y donde se graba semana a semana “Morandé con Compañía”,

“El estelar del pueblo” como se autodenominó MCC ha sido transmitido por Mega hace casi 20 años en horario de trasnoche y, posteriormente, como estelar prime los viernes.

Publimetro intentó comunicarse con el animador que desde fines de enero se encuentra de vacaciones en la zona. Sin embargo, a través de su productora, se informó que no se referirá al tema.