"Verdades ocultas": Agustina se entera de la verdad y la teoría sobre Nicolás que inquieta a televidentes

Los secretos siguen saliendo a la luz en Verdades Ocultas, la teleserie de Mega que día a día genera una ola de comentarios en redes sociales con cada capítulo. Y específicamente con el que fue emitido ayer, ya que Agustina se enteró de una verdad que cambiará el rumbo de la historia.

Marco quiso tener un último gesto de bondad con Agustina y la llevó al barranco Leonardo cayó el barranco y tuvo el accidente junto al hijo de Agustina. Allí, él le confesó que su hijo "no había muerto ahí".

Agustina no dio crédito a lo que escuchaba pero Marco inistió, “yo nunca en mi vida había amada a alguien como te amo a ti. Te amo… tú llegaste de una forma loca y lo que menos quiero es hacerte daño. Hace un tiempo, yo aquí mismo prometí que te ayudaría a reencontrarte con tu hijo (…) No estabas equivocada, todos tus recuerdos son verdad. Ese hombre que tu recuerdas, que estaba en esa cabaña hace 6 años, era yo”, reveló.

Finalmente, Marco le confesó que “Cristóbal es tu hijo, Cristóbal es Tomasito”, por lo que Agustina quedó totalmente paralizada .

A esta confesión, se suma lo sucedido con Nicolás, ya que en el capítulo de ayer él le confiesó a Tomás que se sentía muy extraño, ya que no tenía deseos de tener relaciones sexuales con su pareja, Claudia: “No pude, no sé qué me pasó”, aseguraba Nicolás mientras su amigo le recalcaba que ese tipo de cosas pasaban, a lo que él respondió: “No es normal sentir rechazo por tu mujer”.

La revelación de Nicolás generó una ola de especulaciones en redes sociales y teorías que se estaban discutiendo hace un par de días atrás, ya que creen que Nicolás estaría enamorado de Tomás, y que por eso habría rechazado a Claudia, ya que no sentiría nada por ella.