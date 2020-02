La crítica se rinde ante “Birds of Prey”: debutó con un 90% de aprobación y superó inmediatamente a "Escuadrón suicida"

"Birds of Prey" está disponible en las salas de cine del país desde este jueves. La cinta protagonizada y producida por Margot Robbie ha sido bien evaluada por la crítica.

De acuerdo a Rotten Tomatoes, portal web estadounidense de revisión y reseñas para cine y televisión, los críticos que ya vieron la película la calificaron con un promedio de 90% de aprobación.

Al contrario que su antecesora "Escuadrón Suicida" que cuenta con un 59% de aprobación de los usuarios y un 27% por parte de la crítica.

“Con una nueva perspectiva, algunos nuevos amigos y un montón de acción rápida, 'Birds of Prey' captura el colorido espíritu anárquico de la Harley Quinn de Margot Robbie”, dice la publicación que reseña a la reciente cinta.

Misma opinión de la prensa especializada, donde los comentarios positivos no tardaron en asomar.

“‘Birds of Prey’ es un motín: rebosa de actitud y tiene algunas de las secuencias de lucha más ingeniosas y crujientes del género de superhéroes hasta la fecha. Entré con pocas expectativas. Me sorprendió gratamente la diversión que tuve. No reinventa la rueda, pero tiene estilo de sobra”, reseñó Laura Prudom de IGN.

#BirdsofPrey is a riot – oozing with attitude and some of the most inventive, bone-crunching fight sequences in the superhero genre to date. I went in with low expectations and was pleasantly surprised by how much fun I had. It doesn’t reinvent the wheel, but has style to spare. — Laura Prudom (@LauInLA) January 29, 2020

“Acabo de ver ‘Birds of Prey’. Me complace informar que es mi película moderna de DC favorita hasta ahora. Al igual que Shazam, crea su propio camino con una estética, acción y tono totalmente únicos. Margot, Ewan y todos los demás son 100% fantásticos. ¿Por qué no hay más escenas de acción de patines?”, comentó Mike Rougeau de Gamespot.

Just saw #BirdsofPrey and am happy to report that it's my favorite modern DC movie yet. Like Shazam, it carves its own path with totally unique aesthetic, action, and tone. Margot, Ewan and all the rest are 100% fantabulous. Why aren't there more roller skate action scenes?? pic.twitter.com/BDipKiB0qU — Mike Rougeau (@RogueCheddar) January 29, 2020

“‘Birds of Prey’ es deliciosamente modesta. Despreocupada de su lugar en un contexto más amplio. Es una comedia criminal alocada y una verdadera película de fiesta. Todos se divierten, pero Mary Elizabeth Winstead interpreta a Huntress como un personaje secundario de The Tick. Es genial”, expresó, por su parte, Scott Mendelson de Forbes.

#BirdsofPrey is delightfully unassuming and unconcerned with its place in a larger context. It's a bonkers bananas crime comedy and a genuine party movie. Everyone is having a blast but Mary Elizabeth Winstead plays Huntress like a supporting character from THE TICK. It rocks. pic.twitter.com/7MRMKkZ0oi — Scott Mendelson (@ScottMendelson) January 29, 2020

Con todo, la cinta dirigida por Cathy Yan tardó cinco años en ver la luz. Según contó la misma Margot Robbie, su interpretación en “Suicide Squad” la llevó a impulsar la realización de este spin-off.

Y es que su ímpetu por volver a caracterizar a la novia del Guasón surgió al leer los cómics de DC. ¿La razón? se “enamoró” de la fuerte presencia de superheroínas en este universo ficticio.

Finalmente y tras darle un par de vueltas al asunto, se calzó como la productora principal de este proyecto, contrató a la guionista Christina Hodson y presentó el resultado a Warner Bros.

“Tenía muchas ganas de ver a Harley en una pandillas de chicas. Sentí que había un gran vacío de bandas femeninas en el cine de acción. Me di cuenta de que nadie estaba haciendo eso y no entendía por qué. Sobre todo en una película sobre cómics", reveló la actriz a los medios.

Así, las primeras reacciones de la crítica especializada han apuntado a este regreso de Harley Quinn como una cinta de superhéroes que supo equilibrar el humor y la acción, mientras que la actuación de Robbie ha sido calificada de graciosa y delirante, siendo comparada con la de Ryan Reynolds en “Deadpool”.

“Refleja la dinámica que las mujeres tenemos en la vida real. Creo que ya por muchísimo tiempo nos hicieron creer lo contrario. (…) Tengo una hermandad con las mujeres que me rodean muy fuerte y quiero ver más de eso en la pantalla”, manifestó la australiana a la prensa mexicana sobre el resultado de “Birds of Prey”.

Juntas y separadas, las nuevas “Aves” de Ciudad Gótica oscilan entre logradas escenas de acción y momentos de íntima camaradería, dando cuenta de que incluso en una película de superhéroes puede estar presente el feminismo.

De hecho, a excepción de Ewan McGregor como el villano Roman Sionis, todas las protagonistas de esta cinta son mujeres, dejando atrás la figura de Jared Leto en “Escuadrón Suicida” y emancipando a Quinn de ser únicamente “la novia del Guasón”

