Cristián Sanchez y Pampita serán parte del Festival: animarán “Viña 2020: La Previa” en FOX

View this post on Instagram

Estos son todos los artistas que formarán parte de #Viña2020. Serán 6 noches de magia y canciones ❤️🎶, en la Quinta Vergara y en la transmisión a través de las pantallas de @tvn @canal13cl y @foxchannel @foxlife.la 🔸Entradas en @puntoticket. . #ViñadelMar #FestivaldeViña #QuintaVergara #Festival