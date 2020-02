"Retrasante": errático comportamiento de Solabarrieta genera ola de comentarios en redes sociales

Fernando Solabarrieta salió al aire para comentar el bloque deportivo del noticiario central de 24 Horas, pero hubo algo que llamó la atención de los televidentes a esa hora, y es que el periodista se mostró errático cuando hablaba sobre el presidente de la ANFP Sebastián Moreno y el presente de Arturo Vidal en Barcelona. Esto fue lo que dijo:

"Es importante saber que todo lo que se …. se está conociendo en este instante es, este opor…(tose) oportuno, pero la verdad es que a partir de este instante sólo se ve algo que es, la verdad, retrasante. Todo lo que ha ocurrido antes de esto, la verdad muy poco oportuno y tendría que haberse hecho muchísimo, pero muchísimo antes. Vamos con Arturo Vidal porque hoy día, lamentablemente, él no jugó pero Barcelona en el partido que desarrolló no tuvo problemas para, lamentablemente, vivir un momento difícil".

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y muchos especularon desde que podría haber estado bajo los efectos del alcohol hasta un posible accidente cerebro cardiovascular.

No poi llegar copeteao a la tele poh… que vergüenza. @24HorasTVN @TVN pic.twitter.com/gp7q1X5ZD4

Que se te trabe la lengua no significa que este curao… puede ser que esté medicado o incluso que esté criando un accidente vascular. #solabarrieta no me es agradable pero seamos más cauto con lo que se dice, tiene familia.

— rodrigokohancl (@rodrigokohancl) February 8, 2020