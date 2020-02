Ya no se va al "13": José Antonio Neme descarta su llegada al canal de Luksic

José Antonio Neme fue notificado de su despido hace una semana y, desde entonces, se ha mantenido en conversaciones con algunos canales que estarían interesados en contratarlo.

Específicamente, la oferta surgió desde Canal 13, quienes le propusieron participar como concursante de "Bailando por un sueño" y también como comentarista del Festival de Viña del Mar para el noticiario central y el matinal "Bienvenidos", pero fue el mismo periodista quien descartó su llegada al canal de Andrónico Luksic en entrevista con La Tercera.

Si bien no dio más detalles al respecto, si se refirió a la relación que mantenía con los ejecutivos del canal del grupo Bethia, “con la producción ejecutiva del "Mucho gusto" tenía permanente contacto, con Pablo Alvarado. Siempre conversé con él, le entregaba temas, él me iba guiando. Lo mismo con la gerenta de contenidos, Patricia Bazán, tengo excelente relación. Con Patricio Hernández (Director ejecutivo) tenía una excelente relación también, siempre se portó muy bien conmigo. Entonces insisto, es como surrealista, no entiendo lo que pasó. Es como que en un día se dio vuelta todo, o lo que yo percibía no era real”.

Sobre su despido del canal, Neme señaló que fue un duro golpe para él la notificación del cese de sus funciones ,"yo tenía un proyecto, una rutina de años y me sentía parte de una familia, entonces hoy día me siento como un paria un poco para ellos, me sentí maltratado también. La forma en que fui notificado, después del noticiero, en un pasillo, eso creo que no lo merecía".