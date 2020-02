Roxana Muñoz muestra los resultados que le dejó mal procedimiento médico en sus labios

Roxana Muñoz, la ex chica reality, se sometió a un procedimiento quirúrgico para reconstruir sus labios. Esto, porque hace 15 años quiso aumentar sus labios y asistió a un centro de estética para colocarse ácido hialurónico, pero fue engañada y lo que se le aplicó fue biopolimero, que es una silicona líquida cuya densidad evoluciona con el paso del tiempo. El compuesto comienza con una extrema fluidez y se convierte en un material viscoso que no es reabsorbido por el cuerpo.

Esto, provocó graves consecuencias en Muñoz, quien vio cómo sus labios se fueron deformando y se tradujo en menoscabo para la ex chica Morandé. “Así me encuentro hoy después de la operación. Hace 15 años me llevó una amiga a un centro de estética que ella frecuentaba; nos dijeron que era ácido hialuronico y que a partir de los seis meses se iba, yo quise probar y me lo hice", contó Muñoz.

Fue así como Roxana Muñoz fue relatando el duro proceso tras este fallido procedimiento, "fueron unos pinchazos en los labios y todo parecía bien, pasaron seis meses, años y nunca se fue. No era ácido hialuronico, si no más bien biopolimero. Los labios se deformaron y recién después de años me los pude operar. Fui engañada y lo peor es que mi amiga cayó en manos de un cirujano farsante que le puso esta misma sustancia pero en los pechos”.

Es por eso que la ex chica reality señala la importancia de dar a conocer este tipo de hechos para generar conciencia, "no pueden confiarse y entregar su rostro o cuerpo a cualquier esteticista o cirujano, porque las consecuencias son graves y te pueden costar la vida”, enfatizó.