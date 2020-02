Américo desata la polémica en Carnaval de Arica: invitó a manifestante a que se introdujera "los dos dedos bien metidos en la r…"

Américo fue el encargado de culminar el Carnaval Andino “Con la Fuerza del Sol” de Arica. Sin embargo el inicio del show fue algo complejo para el intérprete de “Te vas”. Y es que el cantautor oriundo de Arica perdió la paciencia con el público.

Al comienzo de la presentación se habrían escuchado gritos y cánticos contrarios al Gobierno. Ahí fue donde increpó al público diciendo que “si quieren sangre por mi parte no la van a tener porque yo no soy el responsable. Pero sí puedo usar el micrófono para transmitir este mensaje”.

Américo increpa al público

La reacción al comienzo se llevó apoyo de los asistentes, según se aprecia en los distintos videos compartidos en redes sociales. Sin embargo uno de los asistentes habría insistido en la manifestación, a lo que Américo le hizo una singular invitación. “Te invito a pasarla bien, a disfrutar de nuestro carnaval. Y si no la pasas bien alguien, alguien por favor, que le convide un poco de espuma y se entierre los dos dedos bien metidos en la raja”, le dijo el intérprete de “Que levante la mano”.

“Pero en mi Arica no, en mi Arica no hermano. No vas a venir a joderle la fiesta a la gente. Pásenlo bien, el mensaje llegó hace rato. No seas tonto como los que creen que son tontos”, concluyó Américo.

La situación generó opiniones divididas en redes sociales. Mientras una parte más violenta felicitó al ariqueño por “callar al comunista”, otra calificó de "ordinario" el comentario y recordó que el cantautor fue parte de la campaña presidencial de Sebastián Piñera.