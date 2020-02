Nuevos rumbos: Chantal Gayoso explica por qué aceptó sumarse a "Bailando" y no seguir en "Rojo"

Un 2020 totalmente diferente es el que empezará Chantal Gayoso. Y es que la bailarina decidió aceptar la oferta de Canal 13 para sumarse al staff de bailarines de "Bailando por un sueño" y cerrar su exitosa etapa en "Rojo Fama contrafama".

"Ya les puedo contar! Estoy muy feliz de ser parte de este nuevo proyecto @bailandoc13 y lo mejor es que vamos con @thiagocunha13 @andrescoke apoyando una fundación que s muy necesaria, ya que vivimos en un país donde la educación es desigual", comentó Gayoso en su cuenta de Instagram.

Además, se refirió a lo importante es que para ella apoyar a la Fundación Portas en este programa, "la brecha educacional en los colegios es muy grande y eso pesa en la universidad, por eso @fundacionportas le abre la posibilidad de poder seguir sus estudios académicos económicamente más el apoyo a través de talleres de nivelación para evitar la deserción estudiantil y cumplir el sueño de ser el primer profesional de tu familia haciendo lo que te hace feliz. Apóyanos en bailando pronto por las pantallas de Canal 13".

Sobre su decisión de dejar el programa "Rojo", la bailarina contó a Lun que “preferí venirme para acá porque me sirve más para crecer, cambiar de aire y ver cómo trabajaba otra producción y también me llamaba más la atención. Quizás no gané Rojo pero cumplí cuatro temporadas, aprendí y me potenciaron mucho, gané reinados de belleza y agradezco todo, pero sentí que no había más oportunidades para seguir creciendo”.