¿Y qué pasó con Chris Martin?: Bosio y Alberti aclaran participación del vocalista de Coldplay en gira "Gracias Totales"

Un impasse es el que está experimentando por estos días la gira "Gracias Totales", que parte el próximo 29 de febrero en Bogotá, Colombia. ¿La razón? Se había anunciado la participación de Chris Martin en el tour que marca el regreso de Soda Stereo a los escenarios, pero su presencia estará reducida solo a un video.

¿Qué fue lo que sucedió? Zeta Bosio, en entrevista con La Nación, dijo que "nadie dijo nunca que iba a venir Chris Martin a ser el cantante de Soda, dejar a Coldplay y venir de gira con nosotros. Eso es la confusión que generan los medios y las redes". Por su parte, Charly Alberti agregó "entendemos que estamos haciendo algo diferente y difícil de comunicar. Armar este rompecabezas fue muy complejo, porque son todas estrellas. Chris Martin nos decía :'quiero ir a cantar a la gira'. Y atrás venía el manager y le decía que para esa fecha iba a estar él de gira, que no iba a poder ir".

Chris Martin y Mon Larferte encabezan invitados en show de reunión de Soda Stereo Charly Alberti y Zeta Bosio confirmaron una serie de conciertos en Latinoamérica para celebrar la memoria de Gustavo Cerati y el grupo junto invitados presencial y en formato audiovisual

Pero lo cierto es que desde que se anunció el retorno de Soda Stereo, ni la organización ni los músicos aclararon quienes serían los cantantes que los acompañarían en el escenario y quienes solo de forma virtual, a través de un video en pantalla. Incluso, fue la prensa argentina quienes confirmaron que Martin no estaría presente de forma presencial, lo que se sumó posteriormente a una entrevista donde el vocalista de Coldplay señaló que "tal vez (estaré) en video. Pero no sé cuánto, es un secreto. Así que no puedo decir mucho, me encantaría ayudar".

La incertidumbre se apoderó de los fanáticos, quienes acusaron de "fraude", ya que se habían puesto a la venta las entradas sin tener claridad de qué cantantes estarían junto a Bosio y Alberti en el escenario. La gira estará en Santiago el próximo 14 de mayo en el Estadio Nacional.

Los cantantes que participarán en la gira "Gracias Totales" son Rubén Albarrán, Benito Ceratti, Richard Coleman, Adrián Dárgelos, Andrea Echeverri, Álvaro Henríquez, Juanes, Mon Laferte, León Larregui, Draco Rosa, Fernando Ruiz Diaz, Gustavo Santaolalla y Julieta Venegas.