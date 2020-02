¡Para ganarse otro Oscar! Revelan imágenes inéditas del Joker

Más de cinco meses han pasado del estreno de la mayor nominada a los Oscar 2020, Joker. Joaquin Phoenix, dio un nuevo giro al villano de DC y gracias a ello se ganó los aplausos y la estatuilla en la gala del pasado 09 de febrero.

Todd Phillips, director de la cinta, no quiere que ese impacto que nos provocó la película desaparezca. Él compartió imágenes nunca antes vistas de Phoenix interpretando a Arthur Fleck.

Joaquin Phoenix recibe el Oscar a Mejor Actor por su actuación en Joker Tras ser ignorado en múltiples premiaciones, el protagonista de Joker pasa a la historia al arrasar en todas las premiaciones

Phillips, director estadounidense, celebró el triunfo de Phoenix como si fuera suyo. Para hacerlo más nostálgico, publicó imágenes insólitas de la cinta.

Joaquin Phoenix bailando en su papel de Arthur Fleck (Joker) / Todd Phillips

“Todas estas fueron tomadas en nuestro último día de rodaje”, puntualizó el director.

“Fue un día agridulce, seguro, aunque se sintió genial hacerlo, también tuvimos una experiencia tan intensa y única… y de repente se acaba”.

Joaquin Phoenix riendo durante su papel en el Joker / Todd Phillips

Joaquin Phoenix

El actor de orígenes puertorriqueños, consiguió su cuarta candidatura a un premio Oscar. En esta ocasión lo logró y, además, se impuso a estrellas de la talla de Jonathan Pryce (Dos Papas), Antonio Banderas (Dolor y Gloria), Leonardo DiCaprio (Once Upon A Time in Hollywood) y Adam Driver (Historia de un matrimonio) .

La risa de Joaquin Phoenix fue clave para su papel en Joker / Todd Phillips

Joker demostró, de mano de Phillips y Phoenix, ser una mina de oro para Warner Bros. La cinta se logró posicionar como la película para adultos más taquillera de la historia.

La revista Forbes estimó que en taquilla alcanzó los USD 785 , 5 millones a nivel mundial. Como dato, Joker no se estrenó en China, territorio que suele ser una fuente importante de ingresos para el cine basado en cómics.

Joaquin Phoenix en su papel de Arthur Fleck / Todd Phillips

De acuerdo con el actor, él tardó sólo cuatro meses para lograr el peso necesario que le daría un aspecto sombrío para ser el nuevo Joker. Bajo un aproximado de 25 kilos

Phoenix estudió a enfermos de risa patológica, que se debe a la esquizofrenia como respuesta a las alucinaciones auditivas. Su interpretación fue de la mano de la banda sonora (ganó un Oscar), lo cual la convirtió a Joker en una de la obras maestras de este 2020.