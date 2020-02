Carla Zunino: “Estoy más segura y más dispuesta a explorar nuevas facetas”

Este sábado, Carla Zunino y Gino Costa se subirán al escenario del Festival Viva Dichato 2020 para dar el puntapié inicial a la segunda noche del evento más importante de la Octava Región. Es por eso que los periodistas de TVN señalan a Publimetro que se toman este desafío con calma y humildad por la confianza y la oportunidad que el canal les entregó.

Al respecto, Carla señala: “Creo que se me abre la posibilidad de ser más versátil y explorar en áreas que son diversas, me entusiasman, me fascinan”. “Yo soy nacida y criada en TVN y todo lo que he ganado ha sido trabajando y es un reconocimiento al trabajo que vengo haciendo hace años. Este desafío me pilla mucho más segura y mucho más dispuesta a explorar nuevas facetas y en Dichato voy dispuesta a pasarlo bien. Va a ser una experiencia enriquecedora al sentir esa adrenalina de tener un público tan masivo al frente”.

A su vez, Gino Costa asegura que “esto me ‘pilla’ muy feliz, creo que es un voto de confianza del canal que habla de meritocracia, donde se le entrega una responsabilidad grande a una persona que no es hijo o hermano de nadie, que sólo ha demostrado a través de su trabajo que hago bien la pega y eso es bonito porque es un ejemplo que todos los canales y empresas deberían seguir. Me lo tomo con harta responsabilidad de que lo tengo que hacer bien y estoy estudiando harto para dar una bonita sorpresa en el escenario”.

Sobre cómo se está preparando la dupla para este sábado, comentan que están estudiando harto y pidiendo muchos consejos.

“Los dos tenemos bastante bagaje y experiencia en la televisión, lo que nos falta es esa exposición a un público masivo como el de Dichato, estamos preparándonos mucho con los libretos, en cómo vamos a comunicarnos entre nosotros, qué contenidos nos interesa entregar y tratar de que nuestra dupla sea bien compensada. La gracia es que los dos brillemos, que sea un trabajo colaborativo y hemos hablado (con Gino) de no separarnos arriba del escenario porque podríamos no escucharnos”, comenta Carla.

Costa agrega que “he tenido la suerte de trabajar haciendo los backstage de Olmué y de Talca y he visto de cerca los estilos de animación de los mejores animadores de festivales del país, Karen Doggenweiler, María Luisa Godoy, Cristián Sanchez y Julian Elfenbein, quienes fueron los primeros en mandarme mensajes para felicitarme, y yo creo que cualquier problema que tenga, puedo agarrar el teléfono y preguntarles qué hacer y ellos me darán sus mejores consejos, pero también conservando mi propio estilo”.

Por otro lado, ambos animadores aseguran estar preparados en caso de tener que enfrentar un escenario complejo producto de las manifestaciones.

“Todo puede pasar y mi carrera la construí en la calle, escuchando a la gente y sus demandas. Sin duda va a ser súper difícil enfrentar una pifiadera, pero creo que, como animadores, estamos preparados, porque con la Carla tenemos una formación similar. Ella partió como reportera en terreno y hay que escuchar, pedir respeto y darle sentido al mensaje que se quiere entregar, con eso podemos seguir con la linda fiesta que nos convoca”, señala Costa.

Finalmente, Carla indica que “es un público que cuida mucho su festival, porque al final el festival de Dichato es de la gente y de todos quienes han hecho esfuerzos por reactivar la economía y el turismo. Espero que nos toque un público bien amable. La gente puede manifestarse, pero si lo hace dentro del marco del respeto no tendría por qué haber problemas”.