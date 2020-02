“¡Es feo, chiquito y mujeriego!”: periodista destrozó a Benjamín Vicuña tras escándalo en Uruguay

Benjamín Vicuña fue invitado a un evento de marcas de automóviles de lujo en Uruguay y las personas que resguardaban la seguridad del actor habrían golpeado a un periodista, lo que provocó reacciones muy negativas en la prensa trasandina.

Según relata Canaltv, los que presenciaron el hecho, el joven tenía menos de diez minutos haciéndole preguntas a Vicuña cuando uno de los guardias empezó a tocarle la espalda, diciendo “dale, terminá”.

Luego de esto lo habría golpeado, algo que generó repudio. Mientras narraba lo ocurrido. la periodista uruguaya Cecilia Olivera apuntó fuerte contra la ex pareja de Pampita. “La verdad que yo, a Vicuña, si lo veo por la calle… para mí está sobrevalorado. Es chiquitito, no tiene ni linda mirada, ni lindos ojos. No tiene nada para ser galán, aun así, hizo toda una carrera de galán. Y mujeres muy hermosas lo consideran buen mozo”, afirmó. “Dicen que es muy picaflor, que es Don Juan, que tiene buena labia”, le respondieron sus colegas. “Por eso te digo, es un mal partido. Entre que es feo, chiquito y mujeriego, ¿quién quiere eso?”, remató sin pelos en la lengua.