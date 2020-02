Karla Melo sorprende con particular saludo de buenos días en Instagram

Karla Melo, quien actualmente forma parte del elenco de "Gemelas" goza de un buen momento. Actualmente, la teleserie cuenta con buenos niveles de rating y ha logrado posicionarse dentro del horario prime, pero también la actriz ha podido explorar en otras facetas, como el canto, gracias a su personaje "Magaly".

Al respecto, Melo señala "me encanta (cantar). Siempre me ha gustado y me creo el cuento. Digo que me creo Selena (ríe). Me creo la mejor cantante del mundo y lo doy todo. La gente me quiere y me etiqueta en Instagram. Entonces, estoy viviendo un sueño súper bacán", señaló en entrevista a Nueva Mujer.

Por otro lado, la actriz siempre comparte a través de sus redes sociales su vida junto a sus seguidores, y esta mañana no fue la excepción cuando subió una imagen de ella en su habitación para decir "Buenos días". La publicación ya cuenta con 100 mil likes y más de mil comentarios.

Este 23 de febrero Karla Melo se presentan junto a "Vicho y las Gaviotas del Norte" en el Gran Arena Monticello y la actriz anunció que se están preparando "¡Con todo! Desde el vestuario hasta viendo si tenemos a otros invitados, cantantes, actores, canciones nuevas, covers, y también moviéndonos para vender entradas. Queremos que se llene", aseguró.