“Igual no les queda otra": Pamela Díaz volvió a participar en "Pasapalabra" y envió potente indirecta a CHV

Este jueves se emitió un nuevo episodio de “Pasapalabra”. En la oportunidad, los famosos invitados fueron Santiago Tupper, Tamara Acosta, Thiago Cunha y Pamela Díaz.

Esta última dio bastante de qué hablar con su participación en el estelar, pues vivió un cómico momento en el espacio comandado por Julián Elfenbein.

Y es que el animador bromeó con todas las veces que Díaz ha participado de “Pasapalabra”.

“Como la Pamela es de la casa, nosotros estamos obligados a traerla, porque imagínate… 21 veces. Nadie quiere invitarla tanto porque el público se queja y dice ‘Julián ya llevó a su amiga Pamela Díaz’. Primero, no somos amigos. Segundo, ella está obligada por contrato a venir…", bromeó Elfenbein.

Siguiendo con el chiste, el rostro de CHV le preguntó al concursante si quería que cambiaran a su ayudante, pues “al ser de la casa” podía moverla, a lo que él respondió que no lo haría “por ningún motivo”.

Pero fue en este instante en que la animadora realizó un ácido comentario. “Igual no le queda otra al canal, sino me tiene en ningún programa… no tienen mucha opción tampoco, pero bueno“, soltó.

“No sé por qué pero sabía que venía eso", le respondió Elfenbein entre risas.

Recordemos que recientemente se terminó “Viva la Pipol”, o que se suma al término de las grabaciones de “La Noche es Nuestra”. Con esos cambios, “La fiera” se quedó sin pantalla pero no sin canal.

Sigue leyendo