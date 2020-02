La inusual amistad que hizo Brad Pitt en el set de "Once upon a time in... Holywood"

¿Quién hubiera pensado que Brad Pitt es un gran amante de los perros? El actor, que ganó un Oscar por su actuación en 'Once upon a time in… Hollywood', se unió en el set de la película con una coprotagonista poco probable: un pit bull llamado Sayuri.

Además de la actuación de Sayuri frente a las cámaras, quien personificó a Beverly en la película, también desarrolló un vínculo adorable con Brad Pitt. Según la revista Us, los entrenadores de Sayuri, Matt y Monique Klosowski, revelaron que Pitt y Sayuri eran muy cercanos en el set de Once Upon a Time en Hollywood.

So as I was rewatching Once Upon a Time in Hollywood, I realized something: Brandy, Cliff Booth’s loyal & lovable guard dog, is a pit bull.

Which means Quentin Tarantino literally made a movie where Brad Pitt has a pet Pittie lolol 😂 pic.twitter.com/UbuXei97Z3

— Bode (@NickBode41) February 7, 2020