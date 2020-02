Carla Zunino presenta a su pololo en Dichato, mientras que Claudio Fariña sigue disparando mensajes contra ella

Carla Zunino hizo su gran debut en los escenarios masivos en el Festival Viva Dichato 2020. Junto a Gino Costa, se presentó en el festival masivo más importante de la Octava Región, donde se le vio segura en su rol como animadora. Por otro lado, su vestido también acaparó la atención en redes sociales y, al respecto, señaló a Publimetro que "no quise usar un vestido de un diseñador reconocido y opté por comprar uno en la tienda de una amiga que trae cosas bonitas desde afuera. Quise hacer un guiño de austeridad sin dejar de verme bien y elegante para una noche en la que tengo que estar a la altura".

Agencia Uno

Pero, tras bambalinas, la periodista de TVN estuvo muy bien acompañada por su madre Mónica, su padre Mariano y su hermana Ornella, pero también por quien es su actual pareja y de quien no quizo revelar su nombre ni mayores detalles, según consigna LUN.

El mismo medio señala que la familia de Zunino y su pareja estuvieron observándola y apoyándola durante toda la noche, donde en camarines se vio a la periodista nombrando cariñosamente a su pareja como "amor". De hecho, fue la misma animadora quien confirmó en comerciales al público que estaba muy bien acompañada en su paso por la Octava Región.

La rabia de Claudio Fariña

Por su parte, el ex periodista de TVN descargaba toda su rabia este sábado a través de su cuenta de Instagram, tal como constató La Cuarta. Esto, luego de que el pasado 9 de enero Fariña fuera formalizado por el delito de amenazas en contra de su ex esposa.

El periodista subió tres imágenes en compañía del hijo que tiene con Carla Zunino, señalando"yo peleando la tuición de mi hijo, mientras ella piensa qué vestido ponerse en el paupérrimo Festival de Dichato", fue el primer posteo que lanzó, para luego agregar "algún día Dios hará justicia".

Pero el más intimidante fue el último que le dedicó a su ex esposa: "ver Mario Zunino Pesce (mi ex suegro) a tu madre, a tu hermana Ornella, no estaba dentro de lo que se discutió. Espero que la publicidad te sirva, pero sino es así, Carlita, sorry, voy a contar más…", amenazó Fariña.