Raquel Argandoña a pastor evangélico en "Bienvenidos": "No le tengo miedo"

El tema era complejo, pero la polémica se dio por un algo que no relación directa con lo conversado en pantalla. A saber: en el episodio de este lunes de "Bienvenidos", se analizaron las denuncias que existen contra el pastor Marcos Morales, quien lidera la iglesia evangélica Cruzada de Poder, por el mal trato que tendría hacia las mujeres.

Según acusan seguidores de esta iglesia, Morales sería machista y acosaría a algunas de las fieles debido a su vestimenta e incluso las llamaría "rameras".

Para defender a Morales, el pastor Jaime Romero mantuvo una conversación telefónica con el matinal, pero el foco de la conversación dio un giro inesperado y terminó en una fuerte discusión entre Raquel Argandoña y Romero, con intervenciones de Tonka Tomicic, diálogo que reproduce La Cuarta:

Argandoña: "Su pastor, el pastor Marcos Morales, se ha referido a las mujeres de esa manera, usted lo ha escuchado".

Romero: "Señora, Raquel, volvemos a lo mismo. Esa es la respuesta a una provocación".

Argandoña: "Nada justifica esos términos".

Tomicic: "¿Esa respuesta está al nivel de un pastor?".

Romero: "Señora Raquel, voy a meterme en un problema con usted".

Argandoña: "Yo no tengo ningún problema con usted".

Romero: "Ya, pero voy a sacar algo que a usted le va a molestar mucho".

Argandoña: "Bueno, si usted quiere… ¡Yo no lo tengo miedo, señor Romero!"

Tomicic: "No, no, no. Esto no se trata de Raquel, esto no se trata de sacar una cosa de la vida de Raquel, no me parece. Ni de la vida de Raquel ni de la nadie».

Argandoña: "Pero, Tonka, yo no le tengo miedo, soy un libro abierto. Si él se cree hombre y quiere decirme algo está en su derecho".

Tomicic: "Este programa, este espacio, no se trata de la vida de Raquel, ni menos de la vida de don Jaime, se trata de… estamos hablando del pastor Marcos Morales. Discúlpeme, pero no estamos hablando de Raquel Argandoña ni de su vida. Quiero calmar los ánimos y no ganamos nada con esto".

Tras esto, incluso el historiador Marcial Sánchez, quien era parte del panel, le llamó la atención al pastor Romero. Pero Romero siguió justificando a Morales e increpando a Argandoña.

Romero: "Señores del panel, la señora Raquel y la señora Tonka son gente pública…"

Tomicic: "Sí, pero no es tema…"

Romero: "Pero déjenme hablar. Señoras, si no tengo nada personal. Ella me dice ‘no se justifica’… ¿se justifica cuando usted le quitó un micrófono a un periodista? Tampoco, pero yo la entiendo, porque la estaban acosando. La tenían acorralada".

Argandoña: "Ahhhh, yo pensé que iba a hacer algo más grave".

Romero: "¿Le quedó claro a la señora Raquel que no quiero atacarla?"

Argandoña: "Pastor, créame, no le tengo miedo, porque mi vida es un libro abierto. Me pueden criticar, pero yo no me avergüenzo de nada de lo que he hecho en mi vida. Y tampoco trato mal a las mujeres como su pastor. Las defenderé siempre".