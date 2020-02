Adele editará disco cinco años tras su último trabajo

Algunas personas tienen DJs, bandas tributo o grupos con canciones originales en su matrimonio. Otras, tienen a Adele. Ese es el caso de Laura Dockrill, una amiga de la popular cantante británica, y el ex miembro de Maccabees.

Además de interpretar temas propios como "Rolling in the Deep", la artista hizo sus propias versiones de "Crazy in Love" de Beyonce, "Spice Up Your Life" de Spice Girls o "Young Hearts Run Free" de Candi Staton, la artista ofició la ceremonia de matrimonio. Pero no sólo eso, pues también anunció que editará un nuevo disco.

Pues fue durante la celebración tras la ceremonia que Adele dio a conocer que ya tiene fecha para el lanzamiento de su cuarto disco de estudio. "Esperen mi próximo álbum en septiembre", dijo, según lo reportado por Variety.

Aún se desconocen mayores detalles de este trabajo, salvo el hecho de que el manager de la cantante, Jonathan Dickins, comentó en enero que se publicará este año. El disco es el primero tras la edición hace ya cinco años de "25", trabajo que tuvo singles como "Hello" y "Send my Love (To your New Lover)".

