Álvaro Salas explica su ausencia en Dichato: "Era un riesgo innecesario"

Álvaro Salas estaba anunciado como parte de la parrilla del Festival Viva de Dichato, sería el humorista que se presentaría la noche inaugural del certamen. Sin embargo, esto no pasó y fue reemplazado por Zip Zup, que debía actuar este sábado 15, lo que generó una ola de rumores y dudas sobre qué pasó con el "rey del chiste corto", ya que TVN -a cargo de la producción del evento- declinó referirse al tema.

Contactado por Publimetro, Salas explica sus motivos para decidir no presentarse en el escenario de la octava región "fue una decisión totalmente mía y TVN lo entendió perfecto", asegura detallando que "yo llegué a acuerdo para presentarme en Dichato antes de que comenzaran las pifias en los Festivales y cuando esto comenzó a pasar, creí que era un riesgo innecesario, así que decidí no ir", dice afirmando además que "¿para qué iba a exponerme y sobre todo en un evento televisado?", dice.

Además, se refiere a los últimos episodios de pifias que se han producido en diferentes festivales a lo largo de Chile "me da lata que se llegue a este punto, lo que le pasó al Kike y a Américo por ejemplo, es una lata que se ponga de moda esto con los humoristas, porque con los músicos no pasa, sobre todo porque hay ruido y no se escucha. Pero los humoristas son una persona sola sobre el escenario", afirma.

El humorista explica además, que su decisión la informó al canal con cerca de 10 días de anticipación, por lo que desconoce los motivos que tuvo la producción para no comunicarlo oportunamente. A su vez, cuenta que si se ha presentado en festivales más chicos en el sur del país "he seguido presentándome en lugares con 4 mil o 5 mil personas, pero con públicos mucho más controlados".