Ben Affleck dejó rol de Batman para no recaer en su alcoholismo

Ben Affleck ha tenido años complejos. No sólo se divorció de Jeniffer Garner, sino que ha luchado con su alcoholismo. Aún ha seguido trabajando como actor, director y productor. Pero, según dio a entender en una reciente entrevista con The New York Times, Affleck decidió privilegiar su vida profesional al momento de dejar uno de los personajes con los que más ruido ha generado: Batman.

Tras interpretar al sauperhéroe en las cintas "Batman vs Superman: El Origen de la Justicia" y "La Liga de la Justicia", el ganador del Oscar por "En busca del destino" y "Argo", anunció en enero del año pasado que ya no seguiría a cargo del rol. Pero recién ahora da más detalles de las razones que lo llevaron a tomar esta decisión.

Según lo que el mismo Affleck contó al importante medio estadounidense, fueron los comentarios de un cercano los que lo hicieron dejar el traje del hombre murciélago, papel que en estos días tiene el británico Robert Pattinson. “Le mostré a alguien el guión de Batman. Me dijeron 'Creo que el guión es bueno. También creo que vas a tomar hasta la muerte si pasas nuevamente por lo que ya pasaste"", contó el actor.

Esos comentarios sobre su alcoholismo, que hacen referencia al particularmente complejo período de promoción de"La Liga de la Justicia", finalmente lo llevaron a alejarse de "The Batman", la cinta que cuenta con la dirección de Matt Reeves y se estrenará el próximo año.

