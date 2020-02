La nueva Miss Alemania rompió todos los esquemas

Muchos cambios tuvo la última edición del concurso de belleza Miss Alemania.

Por ejemplo, no hubo desfiles en bikini y traje de baño, cambiados por la muestra de vestidos de noche y de moda informal. Y hasta por primera vez en su ya larga historia iniciada en 1927, el certamen contó con la participación de una aspirante que con orgullo mostró su embarazo.

Ahora, la meta de los organizadores fue encontrar a una ganadora moderna, con valores y principios, que manejara las redes sociales y fuera un modelo a seguir. Por ello las principales pruebas se basaban en la evaluación de las cualidades intelectuales.

Y en ese marco, la mejor entre las 16 competidoras finales de un universo de 7.500 candidatas sumó más elementos de ruptura.

Es que fue coronada Leonie Charlotte von Hase, casada y de 35 años. Es madre de un hijo de tres años y empresaria, creció en Namibia y vive en Kiel, al norte de Alemania.

Además, es licenciada en Literatura inglesa y trabaja de manera independiente en su propio portal de venta de moda vintage.

Es muy segura de sí misma, quiso ser actriz y dejó en claro que dedicará solo parte de su tiempo a su reinado,

“La belleza es interior. El carácter y la experiencia vital son más importantes. La feminidad no se define por la ropa… No tengo ninguna gana de ser la típica miss. Mis prioridades no van a cambiar porque me den un papel más”, declaró la nueva Miss Alemania, quien ha vivido antes en Atenas, Londres, Milán, Ciudad del Cabo y Berlín.

Es Leonie Charlotte von Hase, fiel reflejo del lema 2020 del concurso, "Reina de la belleza interior", lo que implicó terminar con los clichés que rodean a esta clase de eventos para derivar al descubrimiento de la "auténtica mujer empoderada", como señalaron los organizadores de Miss Alemania 2020.