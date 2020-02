Michelle Adam y su llegada como panelista a Mega: "Para seguir creciendo tiene que arriesgarse"

Michelle Adam está resfriada, pero pensó que tendría tiempo libre para mejorarse. Porque, tras su salida del aire de "Bienvenidos", el matinal de Canal 13, esperaba descansar. Se equivocó completamente, porque desde que se anunció su salida de la estación del grupo Luksic para llegar al matinal de Mega ha tenido mucha actividad.

Según cuenta a Publimetro las negociaciones para su llegada a "Mucho Gusto" comenzaron en enero. "Fue todo bien rápido, se me terminaba el contrato y por lo mismo en Canal 13 me citaron a hablar de las condiciones del nuevo contrato. En paralelo me llamaron de Mega. La decisión de irme tenía que ser rápida, tenía que avisar con un mes de anticipación, no podía esperar mucho rato".

Finalmente optó por cambiarse de estación televisiva, entre otras razones, porque la línea editorial de "Bienvenidos" había ido cambiando debido a la crisis social. "Eso es entendible, ahora tiene una línea más social y había menos tiempo para el tiempo", explica y cuenta que esta no era la primera oferta que recibía del canal del grupo Bethia: "Ya me habían tratado de llevar al Mega, hace un par de años, pero no estaba dentro de mis posibilidades ni de mi cabeza". Una de las razones era el hecho de que tenía contrato vigente.

Sigue leyendo

Michelle Adam anuncia su llegada a "Mucho gusto": se va de "Bienvenidos" tras siete años en Canal 13 La meteoróloga se integró a Canal 13 en el 2013

"Sentí que era una oportunidad"

Además, ahora la motiva lo que llegará a hacer el matinal, algo que habló con la gerente de producción y operaciones de Mega, Andrea Dell'Orto, y el productor ejecutivo del matinal, Pablo Alvarado (conocido como Pablete).

"La propuesta que me hicieron encajaba completamente con lo que yo quiero", dice y explica que sea panelista y no sólo hablará de las condiciones climáticas. Además, al hablar del tiempo podrá enfocarse en un tema que le interesa sobremanera: la crisis climática "Hace un rato tratando de llevar el tema más a la conciencia, explicarle a la gente que todos podemos hacer algo para evitar y detener este problema".

"Sentí que era una oportunidad", agrega Adam y explica que quiere seguir explorando opciones dentro de su carrera: "Para seguir creciendo uno tiene que arriesgarse", asegura y comenta que se va agradecida de Canal 13, aclarando que no hay nada de molestia o sentimientos negativos hacia su anterior estación. "Da un poco de pena irse, por las personas, por el cariño", dice.

Respecto al "enroque" que hará con Gianfranco Marcones, el meteorólogo de Mega que llega a Canal 13, cuenta que estaba al tanto de ese cambio. "Me contó cuando lo llamaron. Somos amigos y hablamos hablado de esto. Me alegro mucho y le deseo mucho éxito".

También te puede interesar

Enroque de meteorólogos: Gianfranco Marcone a Canal 13 tras partida de Michelle Adam a Mega En pocos días se produjo intercambio de figuras del tiempo entre ambas estaciones

Su libro con editorial Planeta

Adam aclara que, a diferencia de informaciones dadas a conocer, ella sólo será parte de "Mucho Gusto" y no del área de prensa de Mega. Algo que era crucial para ella, porque necesita contar con tiempo para desarrollar un proyecto en el que está trabajando: un libro que editará durante el segundo semestre de este año con Editorial Planeta sobre cómo los últimos 20 años ha habido enormes cambios en su área.

"Es un libro de meteorología orientado a todos quienes quieren aprender de esto. Se ha escrito de manera simple y coloquial sobre temas en Chile y en el mundo, dejando en evidencia cómo ha cambiado últimos 20 años", dice y explica que da su visión personal sobre la crisis que afecta al planeta.