''No me hueí'': los chilenismos se tomaron la nueva serie de Stark Trek

La nueva serie estadounidense transmitida por la cadena CBS, después de la emisión de su último capítulo, dejó a todos los fanáticos sorprendidos; sobre todo a los chilenos.

En el capítulo, el personaje del "Capitán Cristóbal Ríos", el cual es interpretado por el actor Santiago Cabrera; tuvo una conversación en español con el holograma de Emmet, interpretado por el mismo; y se escucharon frases como: '' chesumadre'' , ''no me hueí'' y ''puta la nave horrible''.

El actor chileno/venezolano, nació en Caracas (Venezuela), pero sus padres son chilenos. A lo largo de su vida, ha vivido en diferentes países, por lo que habla un perfecto español e inglés.

Fuera de Estados Unidos, la serie puede verse a través de Amazon Prime Video. La serie contará con 10 capítulos en su primera temporada, el último en transmitirse fue el capitulo 4, por lo que quizás podamos ver en un futuro, más sorpresas como esta.

Febrero del 2020, marca el que, para mi, se ha convertido en uno de los momentos más épicos de la saga Star Trek: el español chileno se hace canon.

