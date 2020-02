"Me encantaría que te detuvieran...": Raquel Argandoña revela el insólito comentario de Hernán Calderón tras colisión

La mañana del miércoles, el matinal Bienvenidos comenzó abordando el choque protagonizado por Raquel Argandoña en la comuna de Vitacura. El hecho se produjo pasadas las 14:00 horas, cuando la opinóloga intentaba doblar en la intersección de Nueva Costanera y Alonso de Córdova.

"Venía por Nueva Costanera, tenía que ir a buscar unos maquillajes a MAC en Casa Costanera y volver al ensayo de Bailando (el nuevo estelar de Canal 13). No me fijé en una señalética, responsabilidad mía, menos mal que nadie salió lesionado", explicó en el programa.

Canal 13

En este contexto, explicó que "se borró". "Yo siempre doblo, porque se puede doblar en Casa Costanera para bajar al subterráneo, y me equivoqué de cuadra, doblé una antes. Doblé en una parte que estaba prohibida", dijo. Pero luego de su mea culpa, distendió el ambiente contando una curiosa anécdota que vivió con su expareja.

Según explicó, segundos después de la colisión, decidió llamar a su expareja, el abogado Hernán Calderón, con quien no hablaba desde hace cinco meses. Ante la sorpresa por su llamado, el padre de Kel Calderón le respondió con un insólito comentario.

"Yo dije 'tengo que llamar a un abogado para consultar'. Me contestó inmediatamente, venía llegando a Santiago y me dice '¿qué te pasa ahora?'. 'Mira', le dije. 'Soy la madre de tus hijos y acabo de chocar'. Entonces me dice 'perdón, pero ¿es un accidente grave?'. 'No', le dije, 'pero es un topón"", partió diciendo.

"'Pero dime cuáles son las coordenadas, qué tengo que hacer'. Le dije 'todo perfecto'. '¿Tú eres la responsable?', 'sí', 'perfecto', '¿tomaste algún copete?', 'no estoy tomada'. Entonces me dice, '¿por qué me llamas?'. Yo le dije: ‘pienso que si me voy detenida tú te vas a preocupar de que la madre de tus hijos esté detenida…’", agregó.

"¿Y sabes qué me dice? ‘A veces me encantaría que te detuvieran de por vida’. Eso me dijo", contó Raquel Argandoña entre risas, ante los panelistas del Bienvenidos.