Suma y sigue: Raquel Argandoña incomoda a Iván Moreira por Caso Cuadernos en "Bienvenidos"

Que Raquel Argandoña no le tiene susto a decir lo que tiene en mente, no es noticia ni sorpresa. Pero esta semana ha estado particularmente activa. Es así como lunes protagonizó durante "Bienvenidos" una discusión con el pastor evangélico Jaime Romero, quien estaba defendiendo al Pastor Marcos Morales, quien fue acusado de supuestos maltratos machistas a las mujeres de su congregación.

En tanto, en el capítulo de este miércoles la panelista del matinal de Canal 13 Argandoña hizo un comentario que habría incomodado a Iván Moreira. El senador hizo un contacto en directo durante el programa pues estaban hablando del llamado que el político hizo a través de Redes Sociales para que no se compren más cuadernos Colón porque los diseños de sus tapas exaltarían los desórdenes sociales. Esta polémica llevó a la empresa a retirar sus productos -que mostraban grafittis- del mercado.

Al respecto, según replica La Cuarta, Moreira comentó: "Las empresas deben tener algún grado de responsabilidad corporativa. Si yo hubiera estado tan equivocado, ¿por qué la empresa retiró los cuadernos? A mí me parece que como hoy hay sensibilidad, no era prudente que se estuviera comercializando esta figura que se presta para interpretación". Incluso, negó que se tratara de una reacción exagerada. "¿Por qué va a hacer una sobre reacción? Si fue un Twitter. Yo quiero señalar que si hablamos de prudencia y responsabilidad, es la gente que está en la calle (la que debiera tenerla). Nosotros no somos los violentistas. Nos estamos defendiendo de la anarquía".

Tras eso, Tonka Tomicic se refirió nuevamente al mensaje de Moreira en Twitter, texto en el que hablar de supuesta violencia de los diseños de los cuadernos, el senador dijo: "Yo hice una afirmación, la gente puede interpretarlo de distintas maneras. Yo tengo la claridad absoluta de que tenía los argumentos necesarios para afirmar lo que dije y la respuesta fue de la empresa de proceder a retirarlos".

Fue en ese momento que Argandoña hizo una intervención que incomodó a Moreira, dejando en claro que el mensaje no dependía simplemente a la interpretación de las personas. "Pero usted llama a no comprar los cuadernos Colón, pues, senador", dijo la panelista.

Mostrando nerviosismo, el político comentó: "Bueno, pues. Es una posición de una empresa que para mí está lucrando con la violencia, porque no es un bien de consumo la violencia. Es lo que yo creo y lo que muchas personas piensan. Estoy diciendo lo que yo encuentro conveniente". Y agregó: "Yo tengo mi estilo para decir las cosas, pero jamás me voy a desmentir".