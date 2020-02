Denise Rosenthal homenajea a Defensora de la Niñez en Festival de Viña y se gana los aplausos en redes sociales

View this post on Instagram

Día 1. Patricia Muñoz, Defensora de la Niñez. Encargada de difundir, promover y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Cuenta con más de 17 años de experiencia laboral en el ámbito público y en el ejercicio privado de la profesión. Y desde hace 9 años se ha desempeñado como gerenta, directora y fiscal adjunto. También se ha desempeñado como docente y expositora en diversos espacios académicos. A lo largo de su desarrollo profesional ha comprometido su accionar con la generación de políticas públicas transversales que potencien el reconocimiento y respeto irrestricto de los derechos y garantías de los NNA.