Joaquín Lavín y Francisco Vidal se tomaron con humor la imitación de Stefan Kramer

Durante la exitosa rutina del humorista Stefan Kramer, en el Festival de Viña del Mar; imitó a más de 30 personajes distintos, entre ellos al alcalde de Las Condes Joaquín Lavín, y el ex ministro Francisco Vidal.

Ambos fueros parodiados por el artista, debido a las constantes apariciones que tienen juntos en el programa Bienvenidos.

"Yo lo estaba viendo, la verdad es que me maté de la risa. Según mis hijos, que me escribían por WhatsApp, me decían ‘papá, te imita igual’… Además que a esta altura es un honor que te imite Kramer", dijo Joaquín Lavín en Bienvenidos.

Por otro lado, Francisco Vidal comentó: "Caché que estaba imitando a Lavín. Entonces, medio somnoliento, caché que me estaba imitando a mí pero no lo veía, lo escuchaba. Pero ahora lo acabo de ver y efectivamente me imita bien". "Yo pensé que iba a haber una pifia enorme y no fue así… así que me di vuelta y seguí durmiendo", terminó Vidal.

Finalmente la pregunta más importante era si se habían molestado por la imitación de Kramer, pero ambos afirmaron que no.

"Cómo no me va a gustar si había 55 puntos de sintonía", "yo diría que mas allá de la imitación nuestra, y no me quiero poner tonto pesado, Kramer expresa sentido común. Finalmente el humor es sentido común o sino nadie se reiría, y mirado desde otros algunos es un show para reflexionar mucho", finalizó Vidal.

Por otro lado, el alcalde de Las Condes, estuvo de acuerdo con Vidal y afirmó: "trató muy bien la contingencia social y política. Dijo todo lo que quería decir. Pasó por todos, desde el Presidente a Pikachu. Tenía un contenido profundo y lo trató muy bien. Estamos hablando de humor, hay que reírse", finalizó.

A continuación te dejamos las distintas escenas:

🤣👍 — Joaquín Lavín (@LavinJoaquin) February 24, 2020