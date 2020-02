"Si no nos reímos de nosotros mismos estamos muertos": la reacción de Boric tras imitación de Kramer en Festival de Viña

Una aplaudida actuación realizó Stefan Kramer durante la noche inaugural del Festival de Viña del Mar.

Kramer lo da todo en el escenario y homenajea a la "Primera Línea" El "Estúpido y Sensual Spiderman", "Tía Pikachu" y "Pareman" también fueron referenciados por el humorista.

El comediante, quien se llevó las dos gaviotas, realizó una serie de imitaciones a diversas personalidades, siendo uno de ellos el diputado Gabriel Boric.

El parlamentario se tomó con buen humor el hecho, comentando lo ocurrido en redes sociales.

"Kramer me agarró pal webeo en Viña. Si no nos reímos de nosotros mismos estamos muertos. Mansa rutina y mensaje, y ya no más columpios. Este año vamos con todo!", expresó el legislador.