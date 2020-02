Diputados RN critican a Kramer por elogiar a "primera línea" en Viña 2020 y comediante les responde: "Di visibilidad a lo que viví"

Los diputados RN Eduardo Durán y Diego Schalper criticaron por redes sociales a Stefan Kramer tras su exitosa presentación en el Festival de Viña del Mar, en donde obtuvo las dos gaviotas.

Kramer lo da todo en el escenario y homenajea a la "Primera Línea" El "Estúpido y Sensual Spiderman", "Tía Pikachu" y "Pareman" también fueron referenciados por el humorista.

"Mal Stefan Kramer elogiando a la primera línea en #Vina2020. La violencia no es el camino para avanzar en los cambios que Chile necesita", señaló Durán.

"'Primera línea es la que nos deja marchar' (…) y luego: 'todos juntos podemos terminar la violencia. Abrazarnos(…)'. Idealizando la violencia no se termina con ella. El fin no justifica los medios. Una rutina que da para pensar, con aciertos en temas sociales. Pero errado ahí", manifestó Schalper.

Ante esto, Kramer respondió a dichas críticas durante la conferencia posterior a su presentación, afirmando que "di visibilidad a lo que viví y con lo que me involucré y no lo veo de esa manera. Después repito en el final que estamos en una instancia donde hay una herida grande y la violencia no la va a sanar".

Aplausos de otros parlamentarios

Pese a las críticas de los dos diputados RN, diversos legisladores aplaudieron la actuación de Kramer en la noche inaugural de Viña.

