Ve aquí el discurso completo de Mon Laferte en Viña 2020: "Es tan difícil quedarse callado cuando uno de verdad lo vivió en carne propia"

Tras cuatro canciones, Mon Laferte se dirigió al público y tocó el tema que todos esperaban. En un discurso de ocho minutos abordó el estallido social y su “rencilla” con Carabineros.

La cantante declaró que sentía mucho miedo antes del Festival. También contó que le llegaban consejos de todos lados por redes sociales y de sus cercanos respecto a lo que debía o no hacer. Finalmente, admitió que tenía miedo debido al comunicado en el que Carabineros la citaba a declarar por sus dichos en una entrevista, cuando expresó que si tuviera que quemar un supermercado que la “ha saqueado toda la vida para exigir sus derecho, lo haría”.

Durante el tiempo de desahogo de la cantante nacional, el público le entregó todo su apoyo. El mismo apoyo que le entregaron los televidentes, pues marcó 45,1 puntos de rating y se dio el lujo de no responder las preguntas de los animadores, Martín Cárcamo y María Luisa Godoy.

“¡No estás sola!” le gritaron cuando habló de su temor al Festival 2020 y a su relación con Carabineros.

Es que el pasado 30 de noviembre, la institución uniformada citó a declarar, y también al funcionario público de la Fiscalía de Valparaíso, Klaus Dreckmann. Esta semana, la Dirección de Justicia fue el organismo intermediario para que Carabineros reiterara la citación a Mon Laferte, aprovechando su estadía en el país por 61º Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

Compartimos el Comunicado de Prensa con relación a las graves imputaciones en contra de @Carabdechile. #OrdenyPatria #NoMásDesinformación pic.twitter.com/V5QFgfiVHJ — Carabineros de Chile (@Carabdechile) November 30, 2019

Discurso completo de Mon Laferte

"Cuando me dijeron que venía al Festival, yo no sabía qué iba a hacer. Mis amistades, mi staff de trabajo y mis familiares me decían tení que cancelar. No se puede hacer una fiesta en medio de las injusticias y de las violaciones a derechos humanos. No se puede hacer un festival en medio del estallido social. Otros me decían que tenía que que dejar la cagada. Mucha gente me decía muchas cosas. Todos me daban consejos.

La verdad es que yo estaba pensando qué hacer, y un día me enteré por las redes sociales de un comunicado de prensa de Carabineros de Chile (pifias y gritos). Que me citaban y le pedían a la Fiscalía que yo fuera a declarar por haber cometido un delito. Al principio pensé que era una broma, y luego me di cuenta de que no era broma. Desde entonces y hasta antes de subirme ahora al escenario he estado con mucho miedo ¿Puede ser un delito expresar una opinión? (el público grita ¡No estás sola!).

He pensado muchas cosas. Gente buena y otras menos buena me confundía en redes sociales con sus consejos. Hasta me cobraban plata para darme consejos. Y yo decía que solo di una entrevista y dije una cuestión como cualquier persona.

La verdad es que he estado muy nerviosa. He tenido miedo, pero también me he sentido súper valiente. Al final me dijeron que debía preparar un discurso, que yo tenía que decir algo. Y yo decía por qué, si soy una cantante no más, que da su opinión como cualquier persona.

Ya me alargué, pero quiero decir en realidad que lo único que sé hacer es cantar. Yo nací en Viña del Mar, en una población de allá arriba en los cerros que se llama Gómez Carreño. Y yo estudié en la escuela D320 Orlando Peña Carvajal, y lo único que aprendí en la vida fue a cantar, porque tuve que empezar a trabajar de muy chiquitita.

No quiero dar lástima con esto, pero es tan difícil quedarse callado cuando uno en verdad lo vivió en carne propia… No todos saben lo que es cagarse de hambre de verdad.

Sé que ahora tengo privilegios, pero yo sabía que al vivir en la Gómez Carreño no iba a poder estudiar. Mi padre era obrero de la construcción, mi madre era dueña de casa y empecé a trabajar muy joven cantando. Mi mamá tuve que salir a trabajar, mi abuela me cuidó y mi papá se fue de la casa, como casi todos.

Mi abuela me decía como madre abuela que yo debía ser famosa para no tener hambre. A uno le enseñan que hay que sacarse la cresta, que hay que esforzarse mucho y que hay que levantarse más temprano (pifias). Me lo tomé tan en serio para no fallarle a mi abuela, a mi familia, a mi pobla y a mi gente. Y aquí estoy.

No tenía ningún discurso preparado. Dije todas estas cosas porque les quería cantar una canción que escribí por los consejos de mi abuela. Es el tema 'La trenza', dedicada a todas las princesas de la población”.