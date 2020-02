Ana Gabriel contra estallido social: "Era el último país que yo pensé que iba a caer en las manos y en las garras de algunos pocos"

La cantautora mexicana Ana Gabriel abrió la tercera noche del Festival de Viña 2020. Tras interpretar un par de éxitos con los que conmovió a la Quinta, la tensión se hizo llegar.

“Se me llenó el alma de una tristeza tan grande de ver a Chile de esta manera”, comenzó la intérprete de “Quién como tú”. “Y por eso es que ahorita levanto la bandera”, continuó alzando el símbolo nacional.

“Por el amor que sale desde el fondo de mi alma como lo dije, desde el fondo de mi alma por este hermoso canto también para ustedes porque así me lo han demostrado. No solamente en Viña. También en otras ciudades de este país”, justificó.

“No puedo decir más que gracias a este gran país y espero que las cosas vuelvan, como lo tenía yo siempre en mi alma, a establecerse”, comentó refiriéndose al estallido social que se vive en Chile desde el 18 de octubre. “No me gusta la política, pero tampoco acepto que le hagan daño a los pueblos”, continuó.

Ana Gabriel: “Amigos chilenos, no se dejen”

Pero no terminó ahí. Por si no había quedado clara su postura sobre la situación chilena la cantante prosiguió. “Era el último país que yo pensé que iba a caer en las manos y en las garras de algunos pocos. Amigos chilenos no se dejen. Recemos por este país y digámosle al mundo que Viña es el Festival más grande en español”, continuó diciendo Ana Gabriel.

Finalizó bendiciendo al país. “Vengo a abrazarlos y decir humildemente gracias por tanto amor que me haz dado a lo largo de la carrera. Y que Dios bendiga a esta gran nación”.