Festival de Viña del Mar: los momentos más tensos ocurridos a lo largo de su historia

Los momentos más tensos de los que existe registro que se han experimentado en el Festival de Viña del Mar, comenzaron en su versión nº XIII, en el año 1972. Un año antes del golpe militar. Por lo que esta versión 2020 no es la primera ni la única con carga política.

Festival XIII año 1972

En esta versión se presentaba en la Quinta Vergara la cantante sudafricana Miriam Makeba, quien era activista y defensora de los derechos humanos; más conocida como Mamá África.

En ese momento ella era toda una celebridad; presentó su canción "pata pata" lanzada en 1967, la cual en la lista 'Billboard Hot 100', que es la lista de sencillos más vendidos de Estados Unidos, se encontraba en el número 12.

Antes de comenzar su canción, ella saludó al presidente Salvador Allende con sumo respeto y admiración; e incluso le dedicó su canción. Automáticamente un sector del público comenzó a pifiarla debido a las diferencias de opiniones políticas de ese momento. Todo se calmó cuando ella interpretó su canción.

Festival XIV año 1973

Fue un ambiente muy tenso y marcado por diferentes ideologías políticas; esto a raíz de que el 4 de marzo se realizarían las elecciones parlamentarias.

Se presentaron en la Quinta Vergara artistas que tenían diferentes opiniones políticas; lo que generó que el público de esa ocasión estuviera dividido.

En el escenario estuvieron en esa oportunidad Quilapayún, Los huasos Quincheros e Illapu.

Al realizar su presentación el grupo Quilapayún, la gente comenzó a abuchearlos debido a sus canciones políticas; pero llegó a su clímax cuando empezaron a cantar la canción "el pueblo unido".

Se les lanzaron desde monedas hasta bolsas con excremento, según lo dio a conocer el director de orquesta Horacio Saavedra, para el programa de televisión de Canal 13 TV o no TV en el año 2009.

Incluso se suspendió la transmisión de Quilapayún y la de Los Huasos Quincheros por televisión; de la presentación de Illapu no hay un registro audiovisual por lo que se infiere que tampoco fue transmitida.

*Un hecho que no pasó desapercibido

En el año 2004, la banda chilena Petinellis le rinde un homenaje a Quilapayún e interpretan la canción "el pueblo unido" en la Quinta Vergara antes de finalizar su presentación. Esta vez no se cortó la transmisión.

Festival XV año 1974 (el primer festival bajo dictadura)

El humorista Edmundo 'Bigote' Arrocet, quien ya se había presentado anteriormente en dos oportunidades.

Como forma de homenaje cantó la canción 'libre' de Nino Bravo, terminando completamente de rodillas en el suelo; fue un momento de mucha tensión debido a que se asoció la canción con los recientes hechos políticos vividos en el país.

Festival XVII año 1976

Durante la presentación de la Vedette Argentina 'Sisi Lobato', repentinamente se apagaron las luces del escenario; en ese momento Heraldo García quien era el locutor del festival, comienza a gritarle a Horacio Saavedra que detuviera la presentación.

Esto hecho fue para aplaudir y recalcar la llegada de Augusto Pinochet junto a su esposa al lugar. Después de que la gente terminara de gritar y cantar el himno nacional, el locutor dijo: "Su excelencia continuamos con el espectáculo con permiso".

Este hecho de que se le ovacione ocurrió en cada oportunidad que Pinochet ingresó a la Quinta Vergara para el Festival de Viña del Mar. Hay registros de 1974, 1975 y 1976.

El de 1976 sin duda es el más recordado debido a lo brusco que fue todo.

Festival XIX año 1978

El humorista Manolo Rodriguez realizó una rutina sumamente política; donde hablaba del 'general Pinochet' y además lo imitaba.

En esa ocasión parte del chiste decía: "Fui a Taltal y yo dije que yo no hacia chistes con el ejercito, ni con la marina, aviación, ni carabineros; entonces llegué y le dije a los de taltal" ; y con la reconocida voz del dictador, el humorista continuó: "¡He llegado hasta Taltal!"

Este hecho causó risas, pero también causo mucha tensión por lo que se cortó la transmisión de su actuación minutos más tarde.

Festival XXI año 1980

Se presentó en la Quinta Vergara el humorista Coco Legrand; pero tras unos 45 minutos su prestación fue cortada de forma abrupta retirándolo del escenario. Según los organizadores del festival esto se debió a un problema con la señal satelital, ya que habían compromisos en los horarios de transmisión.

Fueron tantas las pifias de las personas, que lo volvieron a traer nuevamente al escenario para que contara un último chiste y se despidiera del publico. A pesar de esto, las personas siguieron abucheando en la presentación del artista norteamericano Neil Sedaka que venía después del humorista.

Ese día Coco Legrand hizo la promesa de no volver a presentarse en la Quinta Vergara.

Veinte años más tarde, volvió a presentarse en el Festival de Viña del Mar en el año 2000.

Festival XXIX año 1998

En este festival, ocurrieron tres hechos que quedaron marcados en la retina de las personas.

La canción 'no vas a hacerme el amor' de la interprete peruana Marcela Sánchez, que iba a ser presentada para la competencia internacional, fue censurada y acusada de plagio por lo que fue eliminada del Festival de Viña del Mar sin ninguna evidencia de ello. Más tarde se descubrió que se eliminó a causa del plebiscito, debido a que la canción decía 36 veces la palabra no.

El vocalista de la banda Mr. Mister, Richard Page; leyó un mensaje político apoyando a los artistas nacionales que estaban amenazados de muerte. Si bien el mensaje no fue emitido completamente al aire, tras haber concluido su presentación se le pidió volver al escenario junto al animador Antonio Vodanovic; leyendo una especie de disculpa: "Yo no soy un político, sólo soy un músico y los amo".

Finalmente el ''Puma'' Rodriguez después de recibir la antorcha de plata, se le intentó entregar la antorcha de oro; pero el artista la rechazó debido a que el público insistía en que se le debía entregar la gaviota de plata, la cual estaba reservada sólo para los ganadores de la competencia internacional.

Fueron unos 15 a 17 minutos de tensión vividos en el escenario, donde el animador Antonio Vodanovic intentaba que el Puma siguiera cantando, pero él se rehusaba.

Para que la situación no se complicara más, la alcaldesa de ese momento, Eugenia Garrido, cedió a entregarle el premio.

Al recibir el premio el artista dijo: ''A veces hay que escuchar la voz del pueblo". Algo que fue interpretado de muchas maneras debido al ambiente político que se vivía en el país.

Festival XXXIII año 1992

En esta ocasión volvió a tocar en el festival la agrupación Illapu, quienes fueron exiliados de Chile en el año 1981, y si bien volvieron en el año 1988, recién tocaron nuevamente en la Quinta Vergara en el año 1992, después de 19 años de no hacerlo.

18:24 comienzan a cantar la canción 'de libertad y amor' la cual fue una de las creadas en Francia durante su exilio

22:05 la gente comienza a gritar: "Illapu amigo el pueblo está contigo".

25:20 Illapu agradece a la gente y explican que han pasado muchos años.

Festival XLIV año 2003

Mundialmente se vivía un ambiente tenso políticamente, debido a las pretensiones de George Bush de invadir Irak. En ese momento Chile tenía la presión de Estados Unidos para que apoyara en la ONU la invasión a Irak, a lo cual Chile se negó.

Una de las bandas que se presentaron esa noche fueron Los Prisioneros. En esta ocasión su vocalista Jorge Gonzalez de forma ingeniosa sorteo las restricciones que le habían impuesto en esa ocasión los organizadores del festival.

Ellos le habían prohibido hablar y enviar mensajes políticos en su presentación; pero Jorge envió sus mensajes cantando ya que cambió la letra de sus canciones.

Festival LII año 2011

Entre 2010 y 2011 hubo una serie de protestas por injusticias contra el pueblo mapuche, así como huelgas de hambre por comuneros que se encontraban presos en cárceles chilenas; estas manifestaciones eran a causa de que muchas veces se les aplicaba la ley antiterrorista de forma injusta y racista. Además de que se les abrían procesos judiciales en paralelo.

El cantante residente de Calle 13, realizó su espectáculo con un escrito en su espalda que decía: "Fuerza mapuche" este tipo de manifestaciones son típicas en su shows, pero a los organizadores del festival no les pareció lo correcto; sobretodo cuando para cantar la canción 'Latinoamérica' invitó a Inti Illimani y Camila Moreno, donde se realizaron consignas apoyando a la lucha mapuche.

El cantante confesó en el festival de Olmué en el año 2018, que esto le ocasionó contratiempos: "me ocasionó problemas" indicó, relatando que a las seis de la mañana tras su presentación "me vinieron a sacar del país, me fueron a buscar al cuarto del hotel el día de mi cumpleaños", diciéndome que "no podía hablar de cosas políticas", relató ADN.

Festival LIII año 2012

A raíz de las manifestaciones estudiantiles realizadas en 2011, por estudiantes universitarios y de establecimientos escolares a nivel nacional; que exijan mejoras en la educación y mejoras sociales.

La banda Los Bunkers al tocar 'canción para mañana' mostraron imágenes para que le gente reflexionara sobre lo que ocurría en el país.

Además le dedicaron la canción a los estudiantes chilenos y a los alumnos que estuvieron en toma en el Liceo de Aplicación.

Por otro lado el cantante Manuel García, leyó una carta dirigida al presidente Sebastián Piñera, donde hablaba de descontentos sociales y lo mal que lo estaban pasando ciertos grupos de personas; como estudiantes, los niños mapuches, etc.

Posterior a esto, cantó la canción 'un viejo que fuera comunista'.

