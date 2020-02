"Déjate de hablar we…”: Gonzalo Valenzuela responde a Alberto Plaza sin ninguna censura

"¿Se acuerdan cuando todo el país, sin divisiones políticas ni sociales, se sentaba frente al televisor para ver el Festival de Viña y disfrutar de un maravilloso espectáculo familiar? Yo alcancé a ser parte de eso”. Con ese mensaje ayer el cantante Alberto Plaza hizo arder las redes en su contra, como ya se ha vuelto costumbre.

Pero no sólo fueron internautas quienes lo increpaban. El actor Gonzalo Valenzuela, miembro de teleseries insignes como “Romané”, “Lola” y “Piel Canela”, también se hizo parte de quienes respondieron a Plaza.

Gonzalo Valenzuela a Alberto Plaza

El artista, que actualmente está en el musical “Soy Lorenzo”, no se guardó nada a la hora de hacerlo. “Si no quieres más división déjate de hablar webad…”, comenzó respondiendo el actor. Pero no quedó ahí. “Que si que dan ganas de mandarte a la chu…”, le contestó.