Ya pasó la tercera noche del Festival de Viña y al igual que las anteriores, Twitter tuvo algo que decir. De acuerdo con el análisis realizado por la Agencia de marketing digital Rompecabeza el peak de la conversación se registró el miércoles 26 de febrero a las 12:00am con 36.818 menciones en relación a la presentación de Pimpinela generando comentarios irónicos por burla a su música, describiendola como “música para planchar o hacer aseo”

Cabe mencionar que la tercera noche tuvo una orientación hacia el público mayor con la presentación de artistas como: Ana Gabriel, Ernesto Belloni y la pareja argentina.

Sobre la participación, la agencia detalló que estuvo equilibrada con 49% femenino y 50% masculino.

En relación a los rango de edad se concentraron entre los 25 a los 34 con un 50% de participación.

Qué pasó en viña anoche

La tercera jornada comenzó con la presentación de Ana Gabriel, artista mexicana que logró cautivar a la audiencia con sus temas más emblemáticos: “Destino” y “A pesar de todo” logrando por cuarta vez que el público interactuara con ella cantando sus canciones.

Tras su presentación los usuarios realizaron menciones en twitter felicitando a la artista por su talento y agradeciendo por traer tan buenos recuerdos, al finalizar recibió la gaviota de oro y la de plata.

Continuó el festival con la presentación de Ernesto Belloni, el comediante que es reconocido por su papel de “Che Copete” y que ha recibido críticas por el humor que realiza en sus presentaciones. El humorista sorprendió a la audiencia por su diferente presentación en la Quinta Vergara, dándole un giro a su show habitual, dejando atrás las burlas homofóbicas y resaltando que estaba arrepentido por reiteradas ocasiones.

“Esta noche he cambiado, soy otro. he cambiado porque he escuchado a las mujeres, la pifias, a mi señora que me dice “no te metai en hueás”. vPero a pesar de hacer un cambio en su show, no fue suficiente para que los usuarios realizarán críticas por medio de Twitter dando a conocer su enojo por sus presentaciones anteriores, resaltando el hashtag #Belloni y tachandolo como “mentiroso”

Finalizando la noche, Pimpinela hizo su presentación a las 2:00 de la madrugada, generando críticas del público por la demora en su presentación, sin embargo no fue impedimento para que la Quinta Vergara siguiera lleno. Lucía Galán aprovechó para hacer mensaje de paz “Estoy orgullosa de este cariño de este recibimiento y cariño que nos da Chile. Vivimos pendiente de cada cosa, cada circunstancia que atraviesan todo, las vivimos como si viviéramos aquí”.