Denise Rosenthal acusó a Adam Levine de Maroon 5: "Pidió que nadie lo mirara a la cara, que se dieran vuelta hacia la pared"

La cantante Denise Rosenthal, quien es la única mujer en la noche de cierre del Festival de Viña del Mar.

Publicó ayer a través de su cuenta oficial en twitter, un peculiar mensaje sobre Adam Levine.

Y es que con un retraso de más de 30 minutos, la banda estadounidense Maroon 5, se subió al escenario de la Quinta Vergara cantando sus más famosos temas, pero conforme avanzó el show, a través de twitter los usuarios mostraron su descontento, criticando la actitud de Adam Levine, quien se mostraba cantando 'sin emoción'

A través de Twitter se inició una 'campaña' para que Adam se tomara una foto con la cantante nacional Denise Rosenthal.

Pero para sorpresa de muchos, ella reconoció que el artista no llegó con una buena disposición a cantar

"Llegó aquí como 25 minutos tarde, y pidió que nadie lo mirara a la cara, que se dieran vuelta hacia la pared", publicó Denise.

Causó tanto revuelo su mensaje, que comenzó a responder a otros usuarios, bajándole el perfil a su posteo:

Amor yo nunca quise una foto. Jejeje 🙌🏽 Lo escuché en los pasillos, un rumor del baño de chicas, jeje. Quizás me zarpé, no debí decirlo. Ya bájenle un cambio 😯🙄 Toy cansada, no pensé iba a causar tanto revuelo. 😩😱

— Denise Rosenthal (@NissRosenthal) February 28, 2020