Una vez más la jornada del Festival de Viña también se vivió en las redes sociales y de acuerdo con la Agencia de marketing digital Rompecabeza, lo más comentado fueron las críticas por la presentación del cantante de Maroon 5, Adam Levin.

El peak de la conversación se registró el Jueves, 27 de febrero con 36.593 menciones, asociados al atraso de la banda Maroon 5, encargados de abrir la penúltima jornada.

Esto género que algunos asistentes hicieran notar su enojo por medio de menciones en Twitter: “Es una falta de respeto, tener que pagar una boleta para que me hagan esperar”, se dijo en la red social.

Pese a que la banda era de los artistas más esperados en el festival de Viña 2020 y los que lograron vender en tiempo récord las entradas, el resultado no fue positivo, una fuerte lluvia de críticas dejo el show en la Quinta Vergara.

Los otros protagonistas

En la quinta noche del Festival, la participación estuvo equilibrada con 56% femenino y 43% masculino. En relación a los rango de edad se concentraron entre los 25 a los 34 con un 53% de participación.

Los tuiteros no dejaron de comentar el humorista Paul Vásquez, quien recibió la Gaviota de Oro y Plata, quien tuvo una mirada a la contingencia, sin embargo no se enfocó en políticos y eso fue aceptado por los asistentes como algo positivo, las únicas críticas que recibió por redes sociales, fue la falta de su ex compañero de Dinamita Show, Mauricio Medina, generando grandes comentarios y memes.

Por su parte, el brasileño, Alexandre Pires, fue el encargado de cerrar la quinta noche del festival dándole un toque romántico con éxitos como “Usted me llevo la vida” realizando una impecable presentación que no duró más de 45 minutos. Finalmente recibió la gaviota de oro y plata.